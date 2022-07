Cine este Anamaria Babău, câștigătoarea Miss World Next Top Model 2022

Anamaria Babău este românca desemnată Miss World Next Top Model 2022. Iată cu ce se ocupă și de unde provine!

Iolanda Anamaria Babău este o tânără în vârstă de 29 de ani, din municipiul Beiuș, județul Bihor, care a reușit să obțină titlul de Miss World Next Top Model 2022. Aceasta s-a înscris la concursul de frumusețe, organizat în Beirut de către Style Events Organization in Lebanon, alături de alte 27 de modele din Algeria, Franța, Rusia, Ucraina, Grecia, Egipt, Macedonia, Nigeria, Bulgaria și România.



Românca are o mulțime de premii câștigate de-a lungul anilor, începând cu 1st runner up la Miss Europe 2021 și continuând Miss Popularitate la Miss Elite World 2021. Mai mult decât atât, Anamaria a apărut pe coperta revistei de fashion LOfficiel Arabia, ediția digitală din ianuarie 2022, respectiv US Fashion, ediția februarie 2022.

Tânăra vorbește patru limbi străine și întotdeauna au fost implicate în proiecte atât la școală, cât și în activități extrașcolare. De exemplu, în studenție Anamaria Babău a fost vicepreședintele asociației studențești AIESEC România. Ca și profesie, Miss World Next Top Model 2022 a lucrat la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, a fost Director Cabinet la Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale, consilier la Ministerul Sănătăţii, consilier la Ministerul Economiei.

Tânăra a absolvit Facultatea de Relații Internaționale din cadrul Academiei de Studii Economice din București, după care a urmat un master în Diplomație.

Sursă foto: Anamaria Babău/Facebook