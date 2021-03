Cine și-l amintește pe Americanu’ din La Bloc? Ce face astăzi actorul Emil Mitrache: „Altă soluție nu am”

Din anul 2002, până în 2008, românii au stat lipiți de televizoare seară de seară și se uitau la serialul „La Bloc”, care a scris istorie la PRO TV.

Din distribuție făceau parte, printre alții, Mihai Coadă (Nelu Curcă), Dragoș Moștenescu (Costel Jurcă), Tudore Filimon (Nea’ Popa) Dana Rogoz (Mimi Curcă), Tili Niculae (Roxana), Laura Cosoi (Adina) și Emil Mitrache (Americanu’).

Dacă unii dintre actori au rămas în continuare în showbiz, alții au preferat să se retragă din viața publică și să dispară din atenția fanilor, chiar dacă succesul lor de la acea vreme a fost unul răsunător.

Spre exemplu, actorul Emil Mitrache a fost, printre altele, taximetrist, agent de vânzări și ghid, după cum notează Libertatea, iar acum el este șomer.

„În momentul de față nu merge absolut nimic. În perioada aceasta, nici turismul, nici spectacolele nu merg, nu vedeți ce se întâmplă cu actorii, ba se închide teatrul, ba se deschide, nu se știe nimic, de la o zi la alta. Acum stau acasă, altă soluție nu am! Taximetrie am mai făcut puțin, dar nu mai merită. Îți trebuie o mașină care să meargă pe gaz, să consume puțin, eu nu am mașina potrivită pentru așa ceva. Plus că noaptea nu se mai circulă, având în vedere deciziile luate de autorități, deci nici de aici nu mai ies bani. Pe lângă asta și piața este saturată de mașini. Multe persoane au mașini personale și le folosesc. Cât am făcut Uber nu am avut clienți care să îmi facă probleme, eu sunt o persoană sociabilă, șarmantă”, a spus Emil Mitrache.

