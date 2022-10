Cine și-l mai amintește pe „Perversul de pe Târgu Ocna”? Cum arată astăzi bărbatul

În urmă cu aproximativ 12 ani, Sorin Ion, un bărbat din București, mai exact din Rahova, după cum scria pe internet la acea vreme, devenea cunoscut în toată România drept „Perversul de pe Târgu Ocna”.

„Am fost acolo, doamnă. Doi indivizi dintre ei m-au apostat cu o bâtă. Mi-a dat cu bâta în antebraț. Eu m-am chinuit foarte mult timp să fac antebrațul ăsta, ei mi-a dat de m-a julit! Și acuma, după ce mi-a dat ei cu bâna în mână, eu am pus mâna, am luat și eu bâta și i-am dat lu’ unu în față și lu’ altu’ i-am dat perversă ca pe Târgu Ocna, aici... de i-am deschis asta... Și acum tot ei cheamă poliția... Ce înseamnă asta, ori suntem golani ori nu mai suntem? Eu veneam de la tenis, jucam în capul străzii, jucam tenis. Și veneam acasă. Și, când am venit, tata era pe jos, îl bătea, și mama la fel. Dumneaoastră, în locul meu, ce ați fi făcut? Sor-mea are un copil cu băiatul ăla, s-a îndrăgostit amândoi și a făcut un copil. Și acuma am stat de vorbă cu ei, că am mai avut odată scandal, să-i dea copilul 60 de minute pe zi. O oră, adică. 3.600 de secunde. Și când a fost, sor-mea s-a duc cu mama: «Dați-ne și nouă copilul, ca să-l ținem și noi o oră». Și ei i-a luat direct la bătaie”, a fost discursul care l-a făcut celebru pe Sorin Ion în urmă cu aproximativ 12 ani.

Acum, în acest an, mai exact în la sfârșitul lunii septembrie, „Perversul de pe Târgu Ocna” a revenit în centrul atenției, după ce a participat la Gala RXF, acolo unde s-a bătut cu Fachirul din Periș.

Cu barbă și cu multe kilograme în plus față de cum a apărut la televizor în urmă cu 12 ani, Sorin Ion a pierdut lupta din cușcă, în ciuda faptului că înainte de partidă părea foarte încrezător în forțele sale.

