Cine și-o mai amintește pe „Strâmba lui Dodel”? Diana Gureșoaie a fost bătută recent într-un local

În urmă cu foarte mulți ani, pe când evolua la Steaua, Cristi Tănase, fotbalistul piteștean care a jucat și pentru echipa națională și era văzut ca un veritabil număr 10 la acea vreme, s-a iubit cu Diana Gureșoaie, supranumită „Strâmba lui Dodel”.

Anii au trecut, Cristi Tănase s-a despărțit de Diana Gureșoaie, iar tânăra a încercat, după cum a spus-o chiar ea, să stea cât mai departe de lumea mondenă și de paginile tabloidelor care au făcut-o celebră.

Însă, zilele trecute presa de scandal a notat că „Strâmba lui Dodel” a ieșit din nou în evidență. Dar, de această dată, fără voia ei! Din câte se pare, ea se afla într-un local de lux din Capitală, în momentul în care a izbucnit un conflict, iar o femeie a lovit-o din spate cu un scaun.

Într-un interviu acordat celor de la Fanatik, Diana Gureșoaie a afirmat că a fost bătută în timp ce era ținută de mâini și că a făcut plângere la poliție împotriva agresoarei pe care nu o cunoștea și nu știe de la ce a pornit conflictul.

„Sunt în regulă. Nu am avut o altercație cu nimeni. M-am săturat să zică lumea de altercațiile pe care nu le provoc eu. A venit o doamnă de 50 de ani care m-a lovit din senin. Eu nu am făcut nimic. M-a lovit cu scaunul pe umăr. Am făcut și plângere la poliție. Nu am vrut să spun nimic despre asta până acum, deoarece tata are probleme cu inima și cine știe ce ar fi crezut că s-a întâmplat. Sunt bine, nu m-am bătut eu cu nimeni. Nici măcar nu am putut să ripostez. N-am putut să reacționez, pentru că mă ținea cineva de mâini. De data asta chiar sunt o victimă. Poliția sper să își facă treabă. Eu nu știu cine e femeia aia. Mi-a zis doar că o să văd eu cine e ea”, a spus Diana Gureșoaie.

Vezi și: Întrebarea Mesei Rotunde cu JOJO - „M-a găsit în baie, la 4 dimineața”