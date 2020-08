Claudia Pătrășcanu, amenințată din nou că îi vor fi luați copiii: “Nimeni nu poate să-i ia de lângă mine”

Deși a trecut un de la despărțirea de Gabi Bădălău, Claudia Pătrășcanu pare că încă se confruntă cu amenințări că îi vor fi luați copiii.

Artista, în vârstă de 41 de ani, este în plin divorț cu Gabi Bădălău și se luptă pentru custodia celor doi băieți pe care îi au împreună. În ultima sa postare de pe facebook, Claudia Pătrășcanu a scris că încă primește amenințări, dar nu a specificat clar dacă fostul ei soț este cel care îi trimite mesajele.

“Nimeni și nimic nu poate să-i ia de lângă mine.... chiar dacă direct și indirect primesc mesaje în care sunt amenințată de acest lucru! Sunt o mamă impecabilă și voi merge până în pânzele albe ca acești copii să crească lângă mama lor,așa cum este lăsat pe pământ! Nu am făcut niciun rău nimănui niciodată, nu am greșit cu nimic, îmi văd de viață și copii, de educația lor și vreau sa i pregătesc pentru viitor așa cum este legea firii. Îmi divinizez copiii și nu mi am dorit niciodată să-i despart de tatăl lor,ba chiar îmi doresc să fie bine numai și numai pentru ei, dar...... Nu înțeleg de ce atata presiune și răzbunare asupra mea?! Sunt mama copiilor lui și cu asta spun tot! Sunt convinsă că în țara aceasta încă se poate face dreptate, că sunt oameni cu suflet și cu conștiință și vor decide corect viața a doi copii care vor sa fie luați de lângă mama lor! Vreau doar să-i cresc frumos, cu respect, credința și să nu le lipsească dragostea și afecțiunea mamei, căci doar așa se vor dezvolta frumos! Celor care ma simpatizați de ani buni, vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele dumneavoastră și pentru toate aprecierile de a lungul timpului. Știu că răbdarea și credința ne ajută în orice situație și las totul in mâinile Domnului”, a scris artista pe facebook.

Claudia Pătrășcanu profită din plin de timpul petrecut alături de copii și postează des imagini de vacanțele pe care le organizează cu micuții. Pe de altă parte, Gabi Bădălău pare să nu piardă timpul când vine vorba de relații, în prezent fiind într-o relație cu Daniela Crudu.

