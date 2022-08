Claudia Pătrașcanu, acuzații dure la adresa lui Gabi Bădălău. Artista, amenințată și umilită de față cu copiii ei

Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și familia Bădălău este departe de a se încheia. Artista a postat un mesaj pe Instagram în care a mărturisit că fostul soț o umilește și o amenință de față cu copiii ei. Mai mult, vedeta a publicat și două înregistrări în care afaceristul o jignește ca la ușa cortului.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău s-au despărțit în 2019, însă divorțul nu s-a finalizat nici până astăzi. Cei doi au împreună doi băieți.

Artista a povestit de mai multe ori calvarul prin care a trecut când locuia în casa familiei Bădălau, dar și cum soacra ei a dat-o afară din casă cu tot cu copii.

În iunie, Claudia a vorbit într-un interviu pentru La Măruță despre calvarul prin care a trecut în casa fostului ei soț

În urmă cu puțin timp, Claudia Pătrășcanu a postat un mesaj dureros pe contul de socializare.

“Astăzi, fam Bădălau a decis că trebuie să-mi aud copiii doar în prezența lor, le-a fost tras telefonul din mână, au punctat că nu îi interesează de nimeni și nimic, și atunci când ei vor și doar in prezența lor, îmi voi auzi copiii.

Copiilor li s-a restricționat orice legătură atât cu mine cât și cu bunica maternă la ordinul strict și cu pumnul în masă al acestei familii.

Tot astăzi, doi copii minori au asistat la zeci de agresiuni verbale, emoționale și un act al alienării parentale, unde atât tatăl cât și bunica paternă m-au jignit într-un mod stradal atât pe mine cât și pe mama mea și-mi aduc zeci de insulte de fața cu copiii noștri.

Doi copii cărora nu li se oferă intimitate de a vorbi cu mama lor, cărora le este dor de mine și mie de ei, cărora le este teamă când tatăl țipă și nu fac exact cum el dictează, doi copii care nu au nicio vină pentru răzbunările, fricile și acțiunile acestei familii.

O bunică care ma face ”zdreanță” și mă dă “dr...”de fața cu nepoții, o bunică care îmi traumatizează copiii emoțional și le vorbește urât despre mine, un tata care nu mai are limite și nu mai tine cont de nimic. Dacă ei cred ca am ajuns la capătul puterilor, se înșală amarnic. Am doi copii sensibili și buni, ii cresc cu credința și iubire încât nicio vorba urâtă despre mine și nicio ieșire de acest gen din partea lor, nu ne poate despărți sufletește și îi voi aștepta acasa cu toată dragostea mea.

Nu stiu ce se întâmpla cu legile in țara noastră, căci în alta țara, nimeni n-ar fi permis așa ceva, dar sunt mereu cu speranța că nu toată lumea e coruptă și cumpărată.

Copiii mei vorbesc doar ce li se spune și nu au dreptul la liberă gândire și alegere. Copilul mic este pus să-mi arate degetul obscen, să-mi spună “valea”, li se transmite să-mi spună că sunt urâtă, sunt cea mai rea mamă, să nu mai vină la mine și să rămână la ei.

Este peste orice limită și lipsa de inimă să te joci cu sufletul unor copii atât de buni.

Bunica maternă nu poate să-și audă nepoții, nici sa se joace cu ei și nici sa le spună că ii iubește, deși m-a ajutat în creșterea lor de la 0 luni.

Dragi mămici, inima noastră bate in același Timp cu a lor. Nu uitați asta. Oriunde și oricând!”, este mesajul postat de Claudia.

Internauții au încurajat-o și s-au arătat șocați de înregistrările postate de artistă.

“Multă putere , răbdare … înțeleg ce e in sufletul tău de mamă … gânduri bune de încurajare de la mine!”, “Trist , foare trist … chiar nu credeam că mai pot exista așa persoane și este tatăl copiilor … și vorbește așa cu mama copiilor săi … unde este respectul ?! Îmi place că este și persoana publică și pozează într-un “domn””, “Multă putere, Claudia!”, “Păcat de acești doi copii minunați si de mama lor, ce o fi în sufletul ei”, “Cuvintele sunt de prisos”, sunt o parte din mesajele postate de urmăritorii Claudiei.

Ce reacție a avut Gabi Bădălău după acuzațiile aduse de fosta soție

Afaceristul a reacționat în mediul online, la scurt timp după apariția înregistrărilor. El a scris mai multe mesaje la InstaStories în care o acuză pe Claudia că le-a pus microfoane copiilor și că se folosește de ei în acest proces.

"Este inuman ca o mamă să își folosească copiii pentru interesele proprii: materiale sau media pentru că ea asta face de 3 ani. Zice una, face alta. S-a dovedit de 3 ani că provoacă contexte și că a fost capabilă să își folosească proprii copii punându-le reportofon și microfoane în hăinuțe și în bagaj”, a scris Bădălău pe Instagram.

Fotografii: Instagram