Claudia Pătrașcanu, imagine din adolescență. Seamănă izbitor cu versiunea de la...41 de ani

După despărțirea de Gabi Bădălău,, Claudia Pătrășcanu pare că se reinventează și că e tot mai bine și mai fericită.

Postările ei de pe Instagram o prezintă tot mai veselă și mai optimistă. Vedeta chiar se distrează pe seama unei poze din adolescență, despre care scrie:



"Hahaaaa, am mai primit o poza de la prietena mea din copilărie! Am aceleași trăsături.....dacă aveam intervenții chirurgicale, nici nu cred ca mai semănam deloc, cu ce văd in fotografie!"