Cleopatra Stratan a împlinit 19 ani. Ce cadou a primit din partea lui Edward Sanda

Cleopatra Stratan își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Proaspăt căsătorită, cântăreața se bucură de cea de-a 19-a aniversare în compania soțului ei, Edward Sanda.

Cu această ocazie, Edward a postat o fotografie cu ei doi și i-a dedicat un mesaj emoționant pe Instagram:



„Azi e despre tine! ???? Tu! Cea care care mi-a dat inima peste cap din prima zi in care mi-a și furat-o! Acum e doar a ta și mi-a spus ca te iubește infinit! Sa ai parte de ceea ce-ți dorești și sa atragi doar lucruri și momente frumoase așa ca sufletul tău unic și curat! “Te iubesc” e prea puțin sa-ți spun in comparație cu ceea ce simt pentru tine! Happy Birthday , My #WifeyForLifey!”

Cântăreața a împărtășit cu fanii ei o poză în care arată cadoul primit din partea soțului: un aparat de fotografiat și un album în care pot fi observate poze cu ei doi.

Cei doi artiști s-au întors recent din luna de miere, petrecută pe insula Sardinia din Italia.



Sursă foto: Instagram/ edwardsandaofficial

