Cleopatra Stratan, de nerecunoscut în cea mai recentă fotografie de pe Instagram

Fetița de odinioară care cânta „Ghiță” e istorie.

Cleopatra Stratan are 17 ani, se apropie de majorat și devine femeie. Și se simte ca o femeie, după cum arată cea mai recentă poză de pe Instagram, în care are o atitudine foarte matură și un look pe măsură. Îmbrăcată într-un sacou și cu cercei asortați, adolescenta arată ca o domnișoară extrem de sexy de peste 20 de ani.





Fiica lui Pavel Stratan își ia în serios maturizarea. Recent, s-a pozat sexy, într-o rochie extrem de decoltată și decupată pe un picior și a adăugat la fotografie comentariul: “Pentru că sunt o femeie/o doamnă”.

Urmăritorii acesteia din mediul virtual i-au mărturisit că nici măcar nu au recunoscut-o în fotografie, dar au apreciat-o.

Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, după câțiva ani de pauză, cu o colaborare alături de fratele Cezar Stratan. Anul următor a lansat piesa "Te las cu inima" care, în doar 10 zile, a atins pragul de 5 milioane de vizualizări pe youtube. Cea mai recentă piesă, lansată în februarie, se numește "La ușa mea.".



FOTO: INSTAGRAM CLEOPATRA STRATAN