Codin Maticiuc a devenit din nou tată! Ce nume va purta fetița lui?

Codin Maticiuc a devenit tătic pentru a doua oară pe 8 octombrie, după ce partenera sa de viață, Ana, a adus pe lume al doilea copil.

Cei doi mai au împreună o fiică pe nume Smaranda și un băiețel de 10 ani, care este dintr-o relație anterioară a Anei. Codin Maticiuc a scris pe rețelele de socializare un mesaj emoționanti și a dezvăluit și numele fetiței:

„Ți-ai imaginat vreodată cum e să îți cunoști măcar o mică parte din viitor? Să știi cu siguranță ziua în care vei cunoște o persoană care îți va schimba viața? Care îți va modifica prioritățile, modul de a gândi, felul în care te raportezi la viață? Te-ai gândit vreodată cum ar fi să știi exact care este ziua în care vei cunoaște dragostea?





Să mergi la culcare în noaptea dinainte cu acest gând: „mâine”. Mâine totul va fi diferit. De mâine mi se modifică întreaga structură celulară. Mâine sunt altul.

M-am gândit la toate astea înainte să se nască Smaranda. Cum e să știi exact ziua în care o să întâlnești cea mai importantă persoană din viața ta. „Da, bro, uite ce sa fac, bine pe acasă. Peste trei zile o s-o întâlnesc pe una pentru care te voi ucide, fără să stau pe gânduri, ca s-o fac fericită. Tu ce faci, bro?”

Câteva lucruri au fost, chiar, peste așteptări la Smaranda. Să fiu primul care a văzut-o și mai ales primul care a ținut-o de mână. Când au dus-o în altă cameră în timp ce pe mamă o coseau, m-au lăsat sa stau cu ea. Doar noi doi. Și ne-am ținut de mână și am știut c-o s-o țin mereu.

Am știut dinainte că o s-o iubesc. Nu am știut, însă, că voi fi total îndrăgostit de ea. Efectiv îndrăgostit ca de o domnișoară. Sunt mândru când râde la glumele mele, fâstâcit când mă pomenește, topit când mă atinge. Ca o dragoste de liceu. Tot ce-mi doresc este să mă bage puțin în seama.

Alt lucru este că nu am realizat că-mi poate fi și călcâiul lui Ahile. N-am știut că mai există feluri în care poate să doară, total noi și crunte. N-am știut că mă pot nărui din lacrima altuia.

Acum știu tot: dragostea ca în povesti, pasiunea nestăvilită și tot ce e mai sfânt pe lume vine să mă întâlnească în câteva zile. Vine să-mi arate că nu sunt dragon cu mai multe capete, așa cum credeam, ci unul cu mai multe inimi. Vine să salveze lumea sau măcar țara, alături de sora și fratele ei. Vine Ilinca Maticiuc”, este mesajul scris de Codin pe Instagram, în urmă cu puțin timp.

