Codin Maticiuc face dezvăluiri despre Nuțu Cămătaru: "Cumva te șochează"

Într-un interviu oferit pentru ProTv Plus, Codin Maticiuc a vorbit despre cartea sa, „Dresor de lei și de fraieri - Viața lui Nuțu Cămătaru” , dar și despre Nuțu, pe care a ajuns să îl cunoască bine.

Codin Maticuc: "Nuțu Cămătaru este un subiect în Miami (...)Am avut o cunoștință comună căreia i-am povestit despre asta. M-am întâlnit apoi cu Nuțu și i-am zis că poate nu sunt cel mai bun scriitor, dar sunt singurul care are curajul să facă treaba asta."





Codin Maticuc: "Nuțu este total împotriva traficului de droguri; toți cei care au făcut asta, au avut copii dependenți, spune. (...) Nu bea aproape deloc, în 5 ani de zile cred că a băut zece pahare de vin la cinci evenimente; nu fumează, nimic, cumva te șochează; e tot timpul treaz, lucid, stă, se uită, observă. Cea mai mare senibilitate a lui Nuțu este familia, este extrem de îndrăgostit de soție și de copil. Este extrem de inteligent, poate nu o inteligență educată, dar e foarte inteligent. (...) O să mai lucrăm împreună, o să facem ceva și pentru Netflix."

Cartea „Dresor de lei și de fraieri - Viața lui Nuțu Cămătaru” a fost anunțată de autor pe Facebook:

„Aceasta este cartea mea. O carte la care am lucrat în ultimii 5 ani. Am realizat că este un subiect prin 2014 când, aflându-mă la Miami, pe prima pagină a ziarului Miami Herald era Nuțu Cămătaru. Abia în 2017 am găsit o cunoștință comună care m-a dus la Nuțu. Am reușit să-l conving să mă lase să îi aflu povestea. 5 ani am stat pe lângă el, de la nunți și petreceri până la închisori. Am fost cu el să-și viziteze fiul, aflat în pușcărie pe atunci, l-am însoțit la Curtea Supremă unde a fost și condamnat. L-am vizitat la Jilava, penitenciarul din Ploiești și la cel din Găești. Am văzut și condițiile generale din penitenciare, dar și cele speciale pentru clanuri și îndeosebi pentru «Inamicul Public Numărul Unu». 5 ani. 5 ani de când am intrat în lumea lui, i-am cunoscut deopotrivă anturajul și dușmanii, poveștile și familia. 5 ani de când am primit un acces într-o lume paralelă, a adevăraților băieți răi. 5 ani în care am fost martorul tăcut al unor răfuieli și reglări de conturi cum nu mi-am putut imagina.”



FOTO: CODIN MATICIUC INSTAGRAM