Codin Maticiuc, reacție pe Facebook după ce a făcut COVID-19: „Suntem noi mai catolici decât Papa?”

Imediat după finala Masked Singer România, Codin Maticiuc, unul dintre jurații emisiunii de la PRO TV, a dezvăluit că are coronavirus, dar o formă ușoară a bolii.

Anunțul a fost făcut de Codin Maticiuc pe Facebook, acolo unde a scris că nu a mai avut gust și miros, astfel că a decis să se testeze, rezultatul fiind pozitiv atât pentru el, cât și pentru iubita lui și pentru copii: „Luni seară am primit rezultatul: pozitiv. Am avut noroc că părinții mei și ai ei au nu a au fost infectați. Alt noroc este că am prins varianta de bogați: fără gust și miros și cam atât. Fără alte simptome care să ne supere. Doamne ajută”.

La două zile după ce a făcut acest anunț, juratul de la Masked Singer România a revenit cu un mesaj pe Facebook, afirmând răspicat că virusul există, chiar dacă mulți oameni nu cred în el: „Părerea mea despre COVID-19! Nu mi-a cerut-o nimeni, poate nu vă interesează, dar eu mi-o exprim oricum. În primul rând, acest virus există (Nu-mi vine să cred că trebuie să încep cu asta). Există, dar este mai puțin nociv și mai puțin transmisibil decât s-a crezut la început. Că a fost prost evaluat sau că a suferit deja o mutație, greu de spus. Totuși, el încă are un procent de victime sigure: oameni în vârstă, oameni cu alte probleme de sănătate. Nu toți au norocul meu și al familiei mele, pentru care COVID-19 a fost cea mai ușoară răceală din viața noastră. Primul lockdown l-am înțeles. Nu știam cu ce ne confruntăm și trebuia sa ne protejăm. Măsurile de acum însă? Hai să le discutăm”.

În continuare, Codin Maticiuc a afirmat cu ce măsuri luate de către autorități este de acord și care i se par exagerate, întrebându-se dacă suntem mai catolici decât Papa.

Iată mai jos întregul mesaj postat de Codin Maticiuc pe Facebook:

Părerea mea despre covid19 Nu mi-a cerut-o nimeni, poate nu va interesează dar eu mi-o exprim oricum. În primul... Publicată de Codin Maticiuc pe Luni, 2 noiembrie 2020

foto: Facebook Codin Maticiuc

Vezi și: Întrebarea Mesei Rotunde cu Mark Stam: „Așa se fac milioanele în industria muzicală!”