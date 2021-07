Codin Maticiuc, vacanță la Neptun cu iubita și fiica de doi ani. „Avem și noi mare”

Vacanțele exotice sunt un lux pe care și-l permite oricând, însă vara asta Codin Maticiuc se relaxează aproape de casă. Antreprenorul a dat o fugă la Neptun cu familia lui și explică de ce n-a mai ieșit din țară pentru a face baie în mări străine.

Codin Maticiuc se relaxeză la Neptun, după vacanțele scumpe pe care le-a petrecut în Africa și Maldive. Nu e un capăt de țară, spune Codin, care are un motiv întemeiat pentru care a ales să fie mai aproape de casă.

„E o vacanță pentru fiică-mea. Cu copiii e greu de călătorit departe. Am fost cu fetița în Maldive. N-a fost greu, dar nu poți s-o faci de zece ori. Cu copilul pleci în concediu organizat. În Maldive am avut olița la noi. Nu e ușor și vara vrem să mergem și noi la mare. Avem și noi mare. Aerosolii poate să-i facă și la Neptun, nu doar pe Coasta Amalfitană”, ne-a spus Codin Maticiuc.



Antreprenorul, care a ridicat recent Premiul Gopo pentru Miami Bici , cel mai apreciat film al anului 2020 în cinematografele de la noi, e la mare cu partenera sa de viață, Ana.

Cei doi au o fetiță de doi ani, Smaranda , dar cresc împreună și băiețelul ei, Mario, dintr-o relație anterioară. Băiatul de 9 ani a jucat în Miami Bici cu Maticiuc.

Abia ajuns la mare, Maticiuc a fost plăcut surprins de stațiunea Neptun, care e plină de viață datorită afacerilor care par a-și fi revenit.

„Neptunul este extraordinar de bine pregătit. Toate marketurile alea mari sunt până la 2 noaptea deschise. Cel puțin o farmacie e deschisă până la 12:00”, a spus Codin, care s-a delectat cu un kurtos kolac și a admirat un magazin de suveniruri.

Fotografii: PRO TV/@codin_maticiuc

