Codin Maticiuc, vacanță și acte de caritate în Africa, departe de amenințarea COVID-19

Codin Maticiuc a început anul 2021 cu o vacanță exotică în estul Africii. Detectivul de la Masked Singer România se relaxează în rezervațiile naturale din Tanzania și face acte caritabile pentru comunitățile sărace din zonele pe care le vizitează.

Nu e prima dată când Codin Maticiuc vizitează Africa, însă este pentru prima dată când programează o vacanță în toiul unei pandemii. Însă, spune antreprenorul, în Tanzania nu se simte amenințarea COVID-19 din statele occidentale.

„Se poate fuma în mașină, nu trebuie să porți mască. Au febră galbenă, malarie, SIDA. Toate aceste virusuri au mâncat coronavirusul, așa ca ei nu au coronavirus. Jur că e pentru mine zona asta!”, a spus Maticiuc într-un insta story.

Deși se află la mii de kilometri depărtare de țară, este foarte activ pe rețelele sociale, unde a început un jurnal al călătoriilor sale prin statul african.

„Am plecat din București într-o călătorie destul de lungă pe ruta București - Doha (escală două ore) - Doha - Dar es Salaam, escală de cât am avut nevoie sa luăm niște cartele, Dar es Salaam - Manyara Airstrip cu un private charter. De acolo am fost preluați de un șofer care ține de lanțul andBeyond și duși la Ngorongoro Conservation Area care este unul din cele mai tari rezervații de animale din lume. Aici ne-am cazat la Ngorongoro Crater Lodge care este cel mai bun hotel din zonă chiar dacă este impropriu spus pentru ca e vorba de o niște cabane de sine stătătoare cu șemineu în cameră la care am muncit toată ziua sa nu se stingă focul”, a povestit Maticiuc pe Facebook.



De acolo a plecat spre Serengeti, rezervația naturală situată în plină savană. Aici a văzut leii cum dorm la umbra arborilor și s-a cazat la un hotel care l-a impresionat.

Codin Maticiuc, acte caritabile în Africa

Detectivul de la Masked Singer România este un obișnuit al actelor caritabile desfășurate în România. În țară a demarat campania Spitale publice din bani privați, prin care încurajează pe toată lumea să-l ajute să strângă fonduri pentru renovarea unor unități medicale.

Codin Maticiuc și-a extins actele de caritate în Africa, unde va veni în sprijinul comunităților sărace de aici.

„Vreau să mergem prin școlile din vecinătate, așa cum am făcut în orașul Karatu, și să donăm pentru aceste școli. O să vă povestesc pe larg despre aceste acțiuni”, a dezvăluit Maticiuc, invitându-și fanii să se aboneze la canalul său de YouTube, unde va a detalii despre vacanța sa în Africa.

Fotografii: @maticiuc_codin/PRO TV

