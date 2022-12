Concerte în aer liber de Revelion, în București și în marile orașe din țară

Deşi încheiem al treilea an după declanşarea pandemiei, spectacolele în aer liber de Anul Nou sunt tot mai puţine. Uite unde vor cânta, totuşi, artiştii pentru amatorii de revelioane în stradă

Un singur concert din Bucureşti

Pentru bucureştenii obişnuiţi să treacă în noul an cu un pahar de şampanie sub o ploaie de artificii, vestea că tradiționala petrecere din Piața Constituției nu se va organiza nici în acest an nu a fost deloc îmbucurătoare. Totuşi, pentru amatorii de petreceri stradale din Capitală, Primăria Sectorului 3 va organiza, pentru al zecelea an consecutiv, un concert în aer liber în Parcul Titan. Startul singurului astfel de show din Bucureşti se va da la ora 20:00, iar pe scenă vor urca artişti precum Delia, Voltaj, Guess Who, dar și Emaa, Marius Mihalache Band şi Cosmin Seleși Orchestra – acesta din urmă pregătind un moment artistic ce le va aminti spectatorilor de perioada șlagărelor anilor ’80 și ’90.

Petreceri în aer liber în ţară

La Cluj, în Piaţa Unirii, a fost amplasată o scenă pe care, în noaptea dintre ani, vor urca trupele DJ Project, Compact, Arpy & Zip Band.

Sibiul va intra în 2023 cu un spectacol de muzică şi lumină desfăşurat în Piaţa Mare, unde vor concerta Irina Rimes, DJ FunkyDrop și DOMINO.

Timişoara, care se pregăteşte să devină anul viitor Capitala Culturală Europeană, invită localnicii şi turiştii la două concerte, respectiv în Piaţa Libertăţii şi Piaţa Victoriei. Trecerea în anul 2023 se va face pe ritmul muzicii artiştilor Bella Santiago, Zoli Toth și Cargo şi printr-un impresionant foc de artificii.

Dacă Vunk va cânta la Baia Mare, iar Loredana şi Banda Agurida la Kilometrul Zero din Arad, Antonia, The Motans şi Adrian Eftimie au ales să concerteze la Craiova, într-un spectacol care va începe de la ora 20:00.

Cei care aleg să petreacă Revelionul la malul mării, se vor putea distra în Piaţa Ovidiu. Primăria oraşului Constanţa a pregătit un concert grandios, pe afişul căruia apar nume ca Alexandra Stan, Dirty Nano și Robert Georgescu. Pentru punctul culminant al spectacolului, respectiv spectacolul pirotehnic de la miezul nopţii, participanţii sunt invitaţi să coboare spre Portul Tomis.

Braşovul va petrece în ritmul muzicii a patru DJ, care vor mixa în Piaţa Sfatului, urmând ca cerul să fie iluminat de artificii timp de 8 minute din cinci locuri diferite, promite Primăria. Pe lângă Piața Sfatului (unde artificiile vor fi lansate de pe Turnul Alb), pirotehniştii vor fi amplasaţi şi pe dealul Cetățuii (de asemenea, vizibil și din Piața Sfatului, dar și din restul Centrului Vechi), la Avantgarden (Strada Lebedei), în parcul Tractorul și în piațeta Uranus (piața Astra).

Tot muzică la platane vor auzi şi localnicii din Târgu Jiu şi Galaţi.

În estul ţării, la Suceava, publicul strâns în Piaţa 22 Decembrie va cânta împreună cu Anda Adam şi Bosquito, pe lângă alţi artişti de muzică uşoară şi populară. Iar la Iaşi, în Piaţa Palatului Culturii, vor urca pe scenă Carla’s Dreams, Keo şi Ovidiu Lipan Ţăndărică. Spectacolul de artificii va fi dublat de un show de lumini, lasere şi 200 de drone.

FOTO: Profimedia