Confesiunile Dianei Belbiță, la 6 luni după “Ferma”: “Începusem să cred că nu am prea mult noroc”

La începutul acestui an, PRO TV a difuzat un nou sezon al emisiunii “Ferma”, care a debutat în ianuarie și s-a terminat în luna mai și care a adus în centrul atenției nume noi.

Printre cei care s-au făcut remarcați în celebra emisiune s-au numărat Florin Pastramă, Otniela Sandu, Marius Crăciun și Diana Belbiță, între ultimii doi înfiripându-se și o relație specială care, din păcate, nu a continuat după terminarea show-ului.

Datorită apropierii din timpul “Ferma. Un nou început”, Marius Crăciun și Diana Belbiță păreau că vor forma un cuplu, însă el a rămas în România, în timp ce ea a decis să plece în Canada, astfel că drumurile lor s-au separat definitiv.

La șase luni după terminarea emisiunii, Diana Belbiță se află din nou în România și promovează o gală de lupte care va avea loc la Sala Polivalentă, iar pe rețelele de socializare fosta concurentă de la “Ferma” a postat și multe fotografii în care este foarte sexy. Mai mult decât atât, sportiva postează des, sub hashtagul #confesiunileuneifeterele, diferite gânduri.

“Nu am fost alintată prea mult și nu am crescut în puf. Am învățat ce înseamnă să nu ai și să nu îți permiți ceva anume de la o vârstă fragedă. Nu am fost răsfățată și m-am mulțumit cu puțin. Am crescut auzind și simțind că trebuie să muncesc pentru tot ce îmi doresc și că lucrurile bune nu vin niciodată de-a gata, din simplu noroc. Începusem să cred că eu nu am prea mult noroc, asta până când am învățat să mi-l fac singură. Am înțeles că o viață mai bună nu se primește cadou, se construiește. Așa că am construit-o”, a scris recent Diana Belbiță pe Facebook.

Vezi și: Diana Belbita, primele declarații după ce a fost eliminată din Ferma. Ce planuri de viitor a anunțat luptătoarea