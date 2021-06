Copiii Clejanilor, probleme cu legea. Cum îi apără Ioniță și Viorica de la Clejani

Derapajele odraslelor lor sunt „copilării” în ochii celebrilor Ioniță și Viorica de la Clejani. Interpreții de muzică lăutărească au făcut scut în fața lor și i-au ponegrit pe cei care s-au amestecat în familia lor.

Ioniță și Viorica de la Clejani admit că cei doi copii ai lor, Margherita și Fulgy, greșesc, însă nu consideră că sunt abateri grave. Cel puțin așa susțin în public, deși avem destule indicii că lucrurile stau altfel în familie.

Cert este că lăutarii au avut mari probleme cu ambii copii în ultimii doi ani, iar ieșirile necontrolate ale lui Manole Dan Contantin Fulgeraș, zis Fulgy, i-au pus capac lui Ioniță de la Clejani. Conform poliției, celebrul lăutar s-a deplasat la secție ca să-și reclame fiul pentru amenințări prin intemediul rețelelor sociale.

Ulterior, Ioniță de la Clejani nu a recunoscut nimic, ci a negat că ar fi alertat poliția.

„N-am chemat eu poliția, a venit singură. Ziarele scriu... Fulgy și-a dorit ca să se vorbească de el. Se uită foarte mult la ce fac artiștii din America - Cardi B, Kardashian, Snoop Dog. Abordează felul lor de a se promova, și asta a făcut. Acum se vorbește doar despre Fulgy”, a declarat Ioniță de la Clejani în emisiunea La Măruță.

Fulgy, dosar penal pentru consum de droguri

Fiul Clejanilor a făcut mai mult decât să se promoveze în mod excentric. La un control de rutină al polițiștilor, Fulgy a fost depistat sub influența cannabisului. În apărarea sa, fiul Clejanilor a declarat la poliție că nu a fumat, ci a inhalat fum de la țigările altor fumători care au fost cu el la un grătar.

După acest incident, Fulgy a fost implicat în alt scandal, iscat într-un cazinou dintr-un mall bucureștean. Tânărul a fost dat afară din local după ce a început să facă un live pe YouTube din incintă, lucru interzis de proprietari.

Reprezentanții cazinoului spun că Fulgy, care nici nu purta mască de protecție, a devenit agresiv.

„Persoana a refuzat să plece, a continuat să aibă limbaj și comportament agresiv și a încercat să și filmeze în interiorul sălii de jocuri, lucru interzis de regulamentele interne, pentru protejarea datelor personale, a vieții private și a intimității clienților și angajaților”, au declarat aceștia, conform Fanatik.

Viorica de la Clejani își apără fiul

Minimalizând incidentele în care a fost implicat fiul ei, Viorica de la Clejani spune că îl susține pe acesta până la capăt. Mai mult, artista are un mesaj clar pentru cei care se amestecă în treburile familiei sale.

„Fulgy e puiul meu, indiferent de ceea ce se întâmplă! Și va rămâne puiul meu până voi închide ochii! Pentru mine fiul este cea mai prețioasă ființă de pe acest pământ. Celor răutăcioși le spun doar atât: Dumnezeu să vă ierte și să vă fie țărâna ușoară, că oricum sunteți vii”, a scris ea pe Instagram.

Margherita de la Clejani, accident, substanțe interzise și violență

În luna mai a anului trecut, Margherita de la Clejani a provocat un accident minor pe o stradă din Sectoul 4 al Capitalei. În urma testelor efectuate, polițiștii ajunși la fața locului au contatat că tânăra consumase substanțe interzise.

Fiica Clejanilor a fost dusă la secție pentru declarații și s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor interzise (art. 336 alin. 2 din Codul Penal), spun reprezentanții poliției.

În iunie 2020, Margherita a ajuns din nou în vizorul poliției după ce a fost acuzată de rele tratamente aplicate unui animal. Este vorba de o maimuță pe care familia ei o crește ca animal de companie.

Conform consilierului general al Capitalei Tudor Ionescu, Marghetita s-a ales cu dosar penal în urma imaginilor video care au surprins momentul agresiunii.

În luna septembrie a aceluiași an, Margherita a fost reclamată de două femei pe care le-ar fi bătut în sediul unei agenții imobiliare din Capitală. Oamenii legii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunile de lovire și alte violențe și de amenințare.

Fiica Clejanilor a negat acuzațiile, precizând că a avut „o zi fascinantă”. „Nu am lovit pe nimeni, nu este adevărat. Acum activez în alt domeniu: în criminalistică. Profesorul meu este Tudor... Butoi. Sunt un jurnalist foarte bun, am făcut Facultatea de Jurnalism. Azi am avut o zi fascinantă”, a spus Margherita.

Fotografii: PRO TV/Instagram

