Corina Bud, fără inhibiții într-un clip pe Instagram. Cum s-a afișat cântăreața

Corina Bud promovează cel mai nou single al lui Miley Cyrus – „Flowers” cu un nud pe contul ei de Instagram. Cântăreața de 42 de ani a postat un clip necenzurat la story.

În urmă cu o lună, Corina Bud a lansat o nouă piesă – Vinovat, însă nu a sărbătorit momentul la fel de spicy precum a făcut-o la Flowers, noul single al celebrei Miley Cyrus.

Românca s-a filmat fără haine, în timp ce se răcorește sub o cascadă. Pentru montaj a folosit piesa de pe cel de-al optulea album de studiou al lui Miley Cyrus, Endless Summer Vacation.

Corina Bud a urcat clipul la story, fără să-și pună problema că a lăsat prea multe la vedere. Aparițiile hot ale artistei sunt apreciate de fanii ei.

Postarea vine după o pauză de câteva săptămâni, pe rețelele sociale, pe care artista și-a luat-o pentru a trăi clipa, pe bune.

„În ultima vreme am renunțat la a mai posta prea mult în social media pentru că atât de frumos să te bucuri, să trăiești clipa și să nu mai stai toată ziua pe telefon. Așa încât am început să postez din ce în ce în mai rar. Din păcate pentru voi, nu știu. Nu am niciun ajutor. Cum ar fi să iau asistenta cu mine în vacanțe?”, a declarant Corina Bud pentru EGO.ro.

Fotografii: @corinabud

