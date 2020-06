Corina Caragea, una dintre vedetele pasionate de călătorii, îți recomandă unde și cum poți pleca pe timp de pandemie

Corina Caragea s-a declarat mereu “un suflet călător” și a povestit de multe ori că, prin fiecare călătorie, a crescut și a devenit un om mai bun.

Mai mult decât o vacanță, pentru ea o plecare de acasă e o posibilitate de a explora și de a crește. Tocmai de aceea, în timpul izolării, i-au lipsit cel mai mult aceste plecări. Acum, când există încă restricții, pe blogul personal, vedeta a dat câteva sugestii pentru o vacanță reușită și în siguranță.

Pe lista țărilor recomandate de vedetă se numără:

"Grecia - Lefkada cred că are cele mai frumoase plaje din Europa. Iar românii pot călători în Grecia fără restricții. Nu vor fi nevoiți să stea în carantină acolo. Și nici la întoarcerea acasă. Se lucrează la un pachet de măsuri care să fie aplicate după dată de 15 iunie prin care românii ce se întorc din Grecia și Bulgaria să nu mai fie nevoiți să stea 14 zile izolați. V-am povestit aici despre Lefkada. Noi am ajuns acolo cu mașînă. În condițiile actuale este varianta ideală. Am închiriat o căsuța numai pentru noi, la preț foarte bun. Aș spune că așa este cel mai sigur.





Spania, a două cea mai vizitată țară din lume și în același timp puternic lovită de pandemie, abia așteaptă turiști și a anunțat că de la 1 iulie le deschide granițele fără a fi nevoie de carantină.





În Cipru, turismul înseamnă 15% din economia țării. Dacă pe timpul vacanței acolo aveți ghinionul să va îmbolnăviți, statul suportă cheltuielile medicale. Din 20 iunie, românii vor putea călători în Cipru , dar trebuie să prezinte un certificat medical sau să facă un test Covid pe cheltuiala lor, la sosire.





Vecinii bulgari ne deschid și ei ușa și ne primesc în vizită fără carantină, și, că să atragă mai mulți turiști, oferă pe 23 de plaje șezlonguri și umbrele gratis. Iar restul vor avea reducere la jumătate. La întoarcerea în România, cel mai probabil nu vom fi nevoiți să stăm în izolare. Și aici este avantajul că poți ajunge cu mașînă. Eu am făcut drumul de câteva ori, doar pentru weekenduri și Bulgaria m-a surprins plăcut.





Sicilia a anunțat că va suportă jumătate din prețul biletului de avion dacă o alegi că destinație de vacanță anul acesta, plus o tremie din cazare. Și la muzeu și la situri arheologice poți programa o vizită gratuită, așa cum spune site-ul Evening Standard. Un milliard de euro a pierdut insula odată cu punerea turismului pe pauză.





Portugalia deschide și ea plajele de pe 6 iunie și așteaptă turiști fără restricții. Iar în Turcia nu veți mai avea parte de faimosul serviciu all-inclusive, mâncarea va fi servită la mese, de personalul pregătit cu măști și mănuși. Turcii nu au anunțat încă dată ridicării restricțiilor pentru turiștii străini."

În plus, Corina Caragea încurajează și turismul în interiorul țării:

"Sibiul este inclus pe lista celor mai sigure 20 de destinații de călătorie din Europa în această perioada post-pandemie, alături de alte Algarve, Viena, Corfu, Malta și altele."



PE PRO TV PLUS PUTEȚI VEDEA VIAȚA BATE VLOGUL-SEZONUL 2





FOTO: CORINACARAGEA.RO