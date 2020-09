Cornel Ilie (Vunk) a divorțat de soția lui, Eliza: „Există dragoste după iubire”

Solistul trupei Vunk a făcut anunțul pe rețelele sociale. Cornel Ilie și soția lui, Eliza, și-a spus „adio” după 5 ani e mariaj.

„Din Poveste a rămas O veste”, a scris Cornel Ilie pe Instagram, unde a anunțat că a divorțat amiabil de Eliza Suditu. Cei doi s-au căsătorit în vara anului 2015 și au împreună doi copii.

„De-a lungul timpului, oamenii au făcut ca termenul divorț să capete un aer distructiv, fatalist, așa că o să formulez altfel: eu și cu Eliza nu mai suntem un cuplu. Am învățat foarte multe împreună unul de la altul, am învățat și mai multe despre noi înșine și, mai ales, despre viață. Am devenit mai puternici și mai curajoși, unul prin celălalt.

Vom continua să ne creștem copiii cu aceeași dragoste și grijă, arătându-le toate frumusețile vieții, bunătatea față de ceilalți și învățându-i curajul de a face alegerile importante, la timpul lor. Ne vom ajuta mereu, rămânem aceiași prieteni buni, dar și aceleași persoane discrete cu viața lor personală. Astfel că aceasta este singura dată când vom spune ceva despre acest subiect. Vă mulțumim că înțelegeți această alegere. Există dragoste după iubire”, a mai spus Cornel Ilie.

Cei doi s-au fotografiat strângându-și mâinile, parcă mulțumindu-și unul altuia pentru timpul petrecut împreună.

Cornel și Eliza s-au căsătorit în mare secret, la 4 iulie 2015. Artistul a povestit e blogul lui, la două zile după eveniment, cum a fost la nunta lor.

„Am vrut să fie o ceremonie și o petrecere de zi, relaxate, cu foarte puține dintre tradițiile clasice. Mireasa nu a fost furată;) Am vrut ca invitații noștri să se joace, nu să joace.

Am dansat în ploaie, am fost atinși de soare pe timpul slujbei, am făcut baie în piscină îmbrăcați (noi și alți aproape 30 de prieteni) tot în ploaie, am jucat fotbal, am plâns de bucurie și când mi s-a pregătit ca surpriză un concert cu o trupă-tribut pentru The Beatles, am cântat cu ei Twist and shout și Hey Jude, a ieșit soarele iar, am stat pe spate și am privit artificiile de pe cer”, a scris Cornel Ilie.

Cei doi au o fetiță pe nume Zara, în vârstă de 5 ani, și un băiat pe nume Cezar, în vârstă de un an. De dragul lor, au decis să rămână în relații de prietenie.

Fotografii: @cornel.ilie.official/ Irinel Cirlanaru via cornelilie.ro

