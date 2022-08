Cosmina Păsărin, detalii neștiute din viața sa amoroasă. Ce spune vedeta despre relațiile toxice

Cosmina Păsărin este în atenția publicului de la noi din țară, dat fiind faptul că prezintă emisiunea „Vorbește lumea”, alături de Majda Aboulumosha și Emily Burghelea. Din punct de vedere profesional lucrurile îi merg foarte bine, însă nu poate spune același lucru și în ceea ce privește viața amoroasă. Iată ce spune Cosmina Păsărin despre relațiile eșuate:

Actrița are 39 de ani, iar de-a lungul timpului a avut parte de mai multe experiențe neplăcute în dragoste. Bruneta a explicat, în cadrul unui interviu acordat recent, că pe vremea când avea 20 de ani s-a confruntat cu o relație toxică din care a învățat că gelozia și posesivitatea pot controla viețile oamenilor.

„Cea mai mare greșeală pe care eu consider că am făcut-o este aceea că am permis ca gelozia și posesivitatea unui fost partener să îmi conducă viața și să transforme acea relație din parteneriat în prizonierat. Pot spune, deci, că am renunțat atunci la mine pentru a-l face pe el să se simtă confortabil, însă eu eram prizonieră în propria relație și mi-am semnat singură acea sentință. Nu este sănătos ce am făcut”, a declarat Cosmina Păsărin pentru VIVA!

Cosmina Păsărin: „Oamenii se schimbă doar dacă vor ei”

La momentul respectiv, vedeta a luptat mult pentru a păstra relația cu bărbatul de care se îndrăgostise, sperând în același timp că lucrurile se vor schimba și că nu va mai fi nimic toxic între ei. Din păcate, nu a avut parte de momente mai bune, așa că a luat decizia de a încheia povestea de iubire.