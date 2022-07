Cosmina Păsărin, Majda și Emily Burghelea, despre prima emisie live în formula de 3 la Vorbește Lumea

Cosmina Păsărin, Majda și Emily Burghelea au avut parte de prima lor emisiune în formulă de trei. Iată ce mesaje le transmit celor de acasă, dar și cum au privit întreaga experiență.

Cosmina Păsărin, Majda și Emily Burghelea sunt cele trei fete de la Vorbește Lumea care sunt pregătite să aducă energia pozitivă în casele telespectatorilor. Acestea au avut parte de prima lor ediție și au vorbit despre întreaga experiență.

„Am avut emoții. Ne-am simțit foarte bine împreună, sperăm ca și cei care ne-au urmărit de acasă spun și simt același lucru. Emoția live-ului este întotdeauna o provocare imensă, adrenalina pe care o simți...pe lângă acele emoții intense și puternice simți chiar și puțină frică. Apare, probabil, teama că se poate întâmpla ceva, că ceva nu va decurge cum trebuie, dar te încălzești în timpul live-ului. Îți intri în atmosferă și începi să te bucuri. Deja după 20-30 de minute te relaxezi complet, te simți ca la tine acasă”, a declarat Cosmina Păsărin.

Se pare că și Majda a trecut prin emoții puternice în primul său live la Vorbește Lumea. Aceasta a recunoscut că nu a dormit deloc cu o seară înainte de marea filmare.

„Nu știu dacă au simțit oamenii de acasă lucrul acesta, eu una am fost foarte emoționată. Nici nu am dormit aseară, iar în general sunt o fire foarte relaxată. Sunt emoții constructive, dar am spus că astăzi sunt necesare pentru că te fac să trăiești. Vibrația asta este esențială și îmi doresc ca oamenii să simtă asta”, a spus Majda.

Chiar și Emily Burghelea a fost entuziasmată de noul său proiect de la ProTV și a simțit emoțiile primei ediții în formulă de trei. Aceasta a vorbit deschis despre sentimentele care au încercat-o în momentul în care a intrat live la TV.

„A fost prima ediție live, wow! OMG! Se întâmplă! A fost foarte tare, am avut foarte mari emoții la început. Sper că nu s-a văzut chiar atât de tare, că vrem să iasă și bine. În același timp, cred că oamenii de acasă au simțit cumva tremuratul glasului, mâinile care tremurau...Prima dată e mai greu, după te obișnuiești”, a spus Emily.

