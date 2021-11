Costi Diță: "Cea mai deranjantă chestie scrisă despre mine a fost aia când am murit"  

Invitat la podcastul produs și găzduit de canalul de Youtube Happyfish „Aproximativ discuții”, cu Gojira, Costi Diță a vorbit deschis despre serialul "Las Fierbinți", dar și despre familie și despre aspecte personale din viața sa, aspecte despre care nu se știa până acum.

Legat de serial, actorul a povestit că filmările s-au demarat greu - de la pilot la primul sezon au trecut trei ani, dar a mărtursit:

"E greu să fii constant, câteodată iese, câteodată nu iese, câteodată pleci mulțumit de la filmare și câteodată zici, bă, ce am făcut eu azi? Dar da, serialul e constant. "







Ulterior, Costi Diță a povestit despre lucruri personale:

"Am lipsit mult din viața de familie M-am întors la ai mei pentru că mi-am dat seama că pe acest parcurs, pierdusem legătura cu copilașii mei. Și eu țin la ei mult! M-am gândit ce trebuie sa fac? Să stau cu ei mai mult! Și se întâmplă lucruri minunate."

"Cea mai deranjantă chestie scrisă despre mine a fost aia când am murit. Dar a fost acum câțiva ani. Prima dată am râs. Bobo mi-a zis că am murit! (...) Au zis că eram întins pe patul de spital, familia lângă, el a zis, bă, vă iubesc, și a murit! Au început viorile! Mi-a plăcut! Intra ușor melodia "băi, pentru cine am muncit toată viața mea."







FOTO: COSTI DIȚĂ INSTAGRAM

