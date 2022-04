Cristi Borcea vrea al zecelea copil! Valentina Pelinel: „Lui îi plac copiii, și-ar mai dori"

Până la 51 de ani, Cristi Borcea a făcut nouă copii cu patru femei. Iar acum dorește să-și extindă familia.

Valentina Perinel, soția sa, surprinde cu declarații despre dorința afaceristului care, după un lung șir de probleme medicale săntate (cardiopatie ischemică, bypass coronarian, hipertensiune arterială sau intoxicație cu metale grele) vrea să-și vadă visul împlinit, cel de-al zecelea moștenitor.

Valentina Pelinel a recunoscut că soțul își dorește al zecelea copil, însă ea e reticentă. Ei au împreună un băiețel, pe Milan (6 ani), dar și fetițe gemene, pe Rania și Indira (3 ani).



„Sincer, mi-am dorit să am copii de la un punct în viața mea, dar când ești foarte tânăr, nu te gândești la asta. Nu m-am gândit, nu am fost genul care să zic că o să fac copii la vârsta de… și o să fie atâția sau au o să fie băieți sau fete. Nu m-am gândit niciodată! Dar, atunci când am simțit că vreau să am copii, am simțit cu tot sufletul. După ce s-a născut Milan, parcă am simțit că nu e momentul să mă opresc. Mi-am dorit mai mult de atât. Am descoperit sentimentul maternității. Mi-am dorit să aibă frați și uite că are două surori!”, a spus ea pentru click.ro.

Întrebată dacă ea și Cristi Borcea își mai doresc un copil, vedeta a explicat că omul de afaceri vrea neapărat. „Lui Cristi îi plac copiii, și-ar mai dori, nu-i nici o problemă, dar, sincer, suntem bine pentru că nouă copii necesită multă atenție, e multă responsabilitate”, a anunțat ea.



Cristi Borcea are nouă copii cu patru femei

Omul de afaceri are trei copii cu Valentina Pelinel, dar și-ar mai dori încă unul. Fostul patron al lui Dinamo se află deja la cea de-a treia căsnicie. A mai fost căsătorit cu Mihaela Borcea (între anii 1988-2011), pe care a lăsat-o, însă, pentru Alina Vidican. În 2016, Borcea a renunțat și la Alina pentru Valentina Pelinel.

