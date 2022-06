Cristian Boureanu, înșelat de prima soție cu nașul de cununie. Cum a aflat

Cristian Boureanu a mărturisit faptul că a fost înșelat de femeile din viața sa. Iată cum a aflat că prima sa soție, Irina, are o aventură cu nașul de cununie, Sebastian Vlădescu!

Cristian Boureanu este unul dintre cei mai cunoscuți politicieni din România. Acesta, deși pe plan profesional este realizat, în plan personal a avut de trecut multe obstacole. Recent, invitat la podcastul lui Cătălin Măruță, acesta a recunoscut că femeile din viața lui l-au înșelat. Se pare că atât prima sa soție, Irina, cât și Valentina Pelinel, i-au fost infidele fostului membru al Camerei Deputaților.

În cadrul podcastului, Cristian Boureanu a explicat faptul că prima sa soție, Irina, a avut o aventură chiar cu nașul lor de cununie. Fostul politician a aflat de idila celor doi chiar de la Sebastian Vlădescu,după ce l-a invitat la o cafea.

„Acum toată lumea spune, mamă, a plecat cu nașul. A fost opțiunea ei. M-a scos la o cafea Sebastian să-mi spună. Și atunci l-am ascultat, eram așa, stăteam și după mi-a zis. M-am ridicat și am plecat. Pe drum m-am dus pe jos acasă. Am zis că nu are rost să mă urc la volan pentru că sunt nervos, m-am gândit ce am de făcut. M-am lăsat de cafea. Mi-am zis că cinci ani îmi iau o pauză de la cafea. Mai vorbesc cu Irina, acum ce să zic, după ce a vrut să mă bage la pușcărie de câteva ori, dar a fost ok’’, a declarat el în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”.

Se pare că politicianul nu a avut parte de succes nici în cea de a doua căsnicie, cu Valentina Pelinel. Mariajul celor doi a luat final în anul 2014, atunci când fotomodelul a început o relație cu Cristi Borcea.

„Hai să spunem așa, de fiecare dată când, în spatele cortinei, relația începea să se destrame, eu am simțit. Dumnezeu mi-a dat întotdeauna un semn. (…) Oamenii încep întotdeauna să se certe și nu știu de ce și toată logica spune. Unul dintre ei știe, în spate, de ce se întâmplă chestia asta. Pe Valentina Pelinel am iertat-o, nu am știut ce s-a întâmplat. Am aflat mai târziu că undeva de prin 2011, mai târziu, au început să aibă o relație. Nu știu exact de când, oricum nu m-a mai interesat. Nu mai aveam o relație. Mă despărțisem de ea când am aflat”, a mai spus acesta pentru sursa citată.

Sursă foto: Facebook/Cristian Boureanu

