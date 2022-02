Cristian Dascălu, imagini din Kiev. Cum se întoarce vloggerul în România

După ce Vladimir Putin a ordonat trupelor să intre în Ucraina și deja țara a fost atacată, Ministerul Afacerilor Externe le solicită cetățenilor români să nu se deplaseze în Ucraina, iar celor care se află temporar în această țară să părăsească teritoriul statului imediat.

Unul dintre românii care au avut ghinionul să se afle în această perioadă este Cristian Dascălu, vlogger și antreprenor.

După ce ieri a postat un filmuleț pe TikTok în care le povestea oamenilor, de pe străzile Kievului, că lucrurile par a fi normale, astăzi vloggerul a postat mai multe filmuțe în care povestește cum s-a schimbat absolut totul. “Lucrurile s-au înrăutățit în momentul de față. Se aud alarme pe stradă. A fost atacat aeroportul. Momentan suntem în regulă, căutăm o mașină să ieșim de aici”.

Ulterior, în drum spre Ambasadă, Cristian Dascălu și alți români cu care a plecat în Ucraina au avut noroc să găsească un microbus care ar urma să ajungă la Cernăuți – Suceava. „Suntem într-un microbuz, spre România. Am avut perfect noroc să-i nimerim pe oamenii ăştia. Problema este că în momentul de faţă este super coadă, în Kiev, la ieşirea din oraş, ceea ce este şi normal. Am înţeles că s-a instituit Legea Marţială, în Ucraina, ceea ce înseamnă că armata are puteri acum, ce spune aia facem. Sperăm să fie totul ok, revin”.

Sursă foto: TikTok