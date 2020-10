Cristian Onețiu s-a mutat cu familia în Germania. „Vin în București câteva zile pe lună”

Omul de afaceri Cristian Onețiu, investitor la Imperiul Leilor, a luat măsuri importante în ultimele luni de pandemie. Și-a extins afacerile și a mutat „centrul de comandă” al operațiunilor în afara țării.

Cristian Onețiu și-a dezvoltat afacerile în Europa de Vest și peste Ocean. Pentru a controla mai bine operațiunile de aici, a decis să deschidă un sediu permanent la Frankfurt, în Germania. Omul de afaceri, investitor la Imperiul Leilor, a povestit pentru PROTV.RO ce înseamnă pentru el această mutare și ce rol va avea noul sediu al Life Care.

„Acesta va funcționa ca un punct de comunicare, coordonare și gestionare a businessului pentru aceste zone (Europa de Vest și SUA – n. red.). Aici avem deja mai multe resurse care ne ajută să pornim acest proiect, atât două agenții de marketing digital, cât și doi colaboratori biochimiști. Așa că, la capitolul schimbări, trăim acum una semnificativă pentru că în prezent tocmai m-am mutat în Germania, împreună cu familia. Ne ocupăm încă de logistica mutării și de cea a deschiderii biroului”, a dezvăluit antreprenorul.

Ce noutăți ți-a mai adus anul 2020?

„La începutul acestei luni, că tot vorbim despre aniversări, am asistat la pregătirea comenzii numărul 2,5 milioane. Care a plecat... tot în Germania! Desigur, câteva zile pe lună vin în București, pentru operațiunile de aici și am în pregătire și cursurile și programele de educație antreprenorială, dedicate nu doar românilor din țară, ci din străinătate”.

Cristian Onețiu, despre viața în altă țară decât România

„Nu am locuit niciodată în altă țară. Nici măcar temporar. Acum este prima dată și este o experiență! Este ca și cum o iei de zero, social, într-o țară unde nu te știe nimeni. Aici te întreabă dacă ai bani să plătești o chirie, îți cer veniturile, dar și sursa lor. Sunt interesați în primul rând dacă îți permiți să trăiești acolo”.

Cum s-a adaptat fiica ta acolo?

„Ne-am preocupat foarte mult ca fiica noastră să se adaptaze aici, ea a aplicat la o școală internațională, asemănătoare profilului celei pe care a urmat-o și în România și a fost admisă. În sistemul lor, școala începe mai devreme, așa că ea merge deja la cursuri. Ne-am bucurat inclusiv că și-a făcut și foarte repede prietene, deja au grupurile lor pe WhatsApp”.

Cum a fost acest an pentru tine din punct de vedere profesional, dar și personal?

Plin de evenimente și de planuri. Poate chiar mai numeroase decât în alți ani. Am muncit mult, cu toții, la Life Care, în special în prima parte a anului și după începutul pandemiei, astfel încât să nu avem blocaje în zona de aprovizionare. Am reorganizat activitatea, am respectat măsurile de restricție socială impuse de autorități și cei mai mulți dintre noi ne-am desfășurat activitatea de acasă. Inclusiv aniversarea noastră de pe 4 iulie a fost sărbătorită altfel decât în alți ani, dar, chiar și în aceste condiții, a fost nu doar o zi, ci o lună cu totul specială. Eu am simțit că distanțarea ne-a apropiat mai mult.

Am împlinit 15 ani și le suntem recunoscători celor care au crezut în Life Care și care ni s-au alăturat, mie și fratelui meu, Dănuț, cu la fel de multă pasiune. Împreună am reușit să creăm o comunitate foarte frumoasă care astăzi numără 5 milioane de oameni din întreaga Europă, celor mai fideli clienți, care ne sunt alături chiar din prima zi, partenerilor noștri de business și distribuitorilor. Cum îmi place mie să spun, oamenii faini au „lipici” la oameni faini. Exact despre acest lucru este Life Care, despre pasiune, despre libertate și despre prietenie.

Legat de cursuri, ce este SMART ReSTART? De ce au nevoie de el antreprenorii?

SMART ReSTART este cel mai aplicat program de învățare online despre acele aspecte esențiale ale unei afaceri profitabile, stabile, cu o bază solidă. Pornim de la abordarea integrativă și structurată a primelor trei etape ale oricărei afaceri: SEED, SET-UP și START-UP. Este un program dezvoltat și personalizat pentru cei care au deja o afacere și care întâmpină diferite blocaje, antreprenorilor care acum își dezvoltă un business, celor care vor să schimbe statutul de angajat cu cel de antreprenor și, nu în ultimul rând, freelencerilor.

Cele 20 de lecții video, cumultate într-un total de aproape 6 ore, conțin, pe lângă informații structurate pentru fiecare etapă importantă a unei afaceri și teme și exerciții aplicate, esențial de lucrat acasă. Avantajul principal al acestui curs este acela că oferă libertatea de a studia și de a rezolva exercițiile fiecare în timpul său, fără presiunea unor anumite ore în care să intre online, live. Această parte va fie și ea prezentă, însă este dedicată unor webinarii speciale, axate pe tematica „Întrebări și răspunsuri”, pe măsură ce cursanții trec prin aceste etape de studiu. Mai multe detalii găsiți pe https://onetiu.com/smart-restart.

Cristian Onețiu: 3 sfaturi pentru antreprenorii afectați de pandemie

Să rămână calmi înainte de toate! Iar dacă:

Aveau un business care nu avea potențial și s-a închis.... mai bine, că și-au salvat câțiva ani de chin. Să reînceapă SMART.

Aveau un business care merge binișor și le aducea până la 4.000 euro lunar dividende... poate e un semnal de alarmă / trezire că au rămas angajați în propria afacere. Să reinventeze modelul de business pentru a construi ceva cu adevărat mare.

Aveau afaceri mari și au fost foarte afectați și probabil au închis... să își închidă afacerile și să nu își facă griji. Dacă au reușit o dată la nivel mare... cu siguranță vor reuși din nou. Odată ce au validat procesul pentru succes, restul sunt detalii.

Cum ai stat cu timpul liber și unde ai ales să petreci vacanța?

Da, a fost un an plin, însă ne-am bucurat și de zile libere. Am ales să ne plimbăm prin țară, în câteva locuri foarte frumoase. Am vizitat toată partea Mării Negre, inclusiv am mers și înspre Delta Dunării, am ajuns și la Buzău și zona Întorsurii Buzăului, superbă și ea, și bineînțeles nu am ratat Vulcanii noroioși. Nu au lipsit din lista noastră Brașovul, Poiana și împrejurimile, dar am mers și la bunica lângă Brad, Horea, mai în inima Ardealului. Și am stat și câteva zile la Timișoara. Am fost foarte activi, am făcut și trasee cu bicicleta.

Ce planuri ai pentru această toamnă?

La Frankfurt îmi propun ca, pe lângă dezvoltarea noului birou, să accesez cât mai multe cluburi de business și să prezint inclusiv potențialul României ca oportunitate de business, în zona de antreprenoriat. Pentru că nu cred că se cunosc aceste lucruri și mi se pare foarte important să aduc și informații corecte despre noi ca imagine și posibilitățile de aici. Iar pentru finalul acestui an, de această dată pentru Life Care, am în plan strategia pe următorii 5 ani concepută pentru piața din Europa de Vest și pentru cea din America și stabilirea unui plan de investiții.

Și, de asemenea, dacă nu plouă foarte des, să joc golf. Îmi place foarte mult, dar în București nu prea am avut unde. Aici, spre deosebire de la noi, ei au cel puțin patru cluburi chiar în oraș”.