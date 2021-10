Cristian Țănțăreanu, dianosticat cu COVID-19: "Îmi era rău, îmi scăzuse oxigenul"

La 77 de ani, Cristian Țânțăreanu a fost infectat cu noul coronavirus și a ajuns la spital, chiar dacă era vaccinat.

Cristian Țânțăreanu: „ Am fost bolnav, m-am vindecat. Am stat în spital tot cu COVID-ul ăsta. Eram vaccinat de două ori și, când am ajuns în spital, trebuia să fac doza trei. Probabil am făcut o formă mai nu știu cum, dar tot nu a fost prea ușoară. De vreo 5 zile au venit acasă. Am stat în spital o săptămână, și o săptămână acasă. Îmi era rău, îmi scăzuse oxigenul, când am văzut că scade dramatic m-am dus în spital. E nenorocire! (...)





Cristian Țânțăreanu: "Mai am niște medicamente de luat și cam asta este treaba. La «Matei Balș» am fost internat, nu știu cum este în altă parte, dar m-am uitat cum funcționează treaba o săptămână și sunt mari profesioniști. Pe ăștia care dezinformează i-aș băga în pușcărie. (...) Sigur că credeam, păi sunt tâmpit? Nu văd în fiecare zi ce este? Numai citind numărul de morți și de internați la ATI e suficient. Nu trebuie să te pricepi. Sunt foarte mulți idioți, eu i-aș aresta. Din cauza lor am ajuns să moară pe zi în România câți mor în toată Europa. Asta e crimă!



Cristian Țânțăreanu: "Eu, în primul rând, pe ăștia care dezinformează i-aș băga în pușcărie. Există legea acum, nu știu cum se cheamă, au dat-o ei mai de mult. A doua treabă… ca să îi conving, ăia care spun «nu» și ajungeau la spital și mureau mă duceam și îi filmam pe toți muribunzii nevaccinați când își dau obștescul sfârșit. Îi dădeam la televizor, iar la înmormântare mă duceam și spuneam: «Mă, criminalule, tu ai omorât-o pe mă-ta, l-ai omorât pe tac-tu, mâncând rahat. Nu da ochii peste cap, că tu i-ai omorât!». Cu o treabă d-asta, cu ei filmați murind și cu forța legii… A fost suficient să îi sperie de două ori și acum stau la cozi tâmpiții! Au ajuns să stea duminica 5, 6 ore la coadă, la vaccinare. Apar tot felul de medici idioți, tot felul de preoți tâmpiți… Eu i-aș da afară, să se ducă să facă altă meserie”, a spus Cristian Țânțăreanu.

Milionarul a fost internat timp de o săptămână la Spitalul Matei Balș din Capitală, după ce starea lui începuse să se înrăutățească.Acum este mult mai bine.

