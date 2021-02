Cristiano Ronaldo, postare de peste 10 milioane de like-uri! Cum a devenit viral din nou

Pe 5 februarie, Cristiano Ronaldo a împlinit 36 de ani, iar marele fotbalist a dorit să fie aproape și de fanii săi.

Spre sfârșitul zilei, după ce a sărbătorit alături de familie, jucătorul lui Juventus a postat pe Instagram o fotografie în care apare alături de iubita lui, Georgina Rodriguez, și de cei patru copii ai săi.

În doar 20 de ore, postarea a adunat peste 10 milioane de like-uri, devenind rapid virală în mediul online.

Iată mai jos ce a scris Cristiano Ronaldo în dreptul fotografiei:

„Am 36 de ani, incredibil! Mă simt de parcă totul a început ieri, dar călătoria mea e plină de aventuri și atâtea povești de neuitat. Prima minge, prima echipă, primul gol... ce zboară timpul!

De la Madeira la Lisabona, de la Lisabona la Manchester, de la Manchester la Madrid, de la Madrid la Torino. Din adâncul inimii mele pentru întreaga lume... Am dat tot ceea ce am putut, nu am dat niciodată înapoi, am încercat mereu să ofer cea mai bună versiune a mea și am primit în schimb admirație și susținere necondiționată. Și pentru asta nu voi putea niciodată să vă mulțumesc îndeajuns. Nu aș fi ajuns aici fără voi.

Sărbătoresc 36 de ani de viață și sunt în al 20-lea an al carierei mele de fotbalist profesionist și regret că nu vă pot promite încă pe atât! Dar ce vă pot promite e că atâta timp cât voi fi pe teren nu veți primi niciodată mai puțin de sută la sută!

Vă mulțumesc încă o dată pentru susținerea voastră și pentru mesajele și inițiativele voastre frumoase. Înseamnă foarte mult pentru mine, aveți cu toții un loc special în inima mea”

foto: Instagram Cristiano Ronaldo; Getty Images

