Cristina Cioran nu vrea să se căsătorească cu tatăl fiicei sale: „El își dorește, eu nu!"

Cristina Cioran a făcut dezvăluiri neașteptate! Vedeta tv mărturisește cu sinceritate că nu vrea să se mărite cu Alex Dobrescu, tatăl fiicei ei.

Nu vrea să facă pasul cel mare!

Actrița nu este adepta căsătoriei. Vedeta este de părere că oricum un copil te leagă pe viață și nu vede rostul unei act. Cristina Cioran, în vârstă de 40 de ani, și Alexandru Dobrescu, în vârstă de 33 de ani, sunt împreună de aproximativ doi ani și au o fetiță pe nume Ema. Bărbatul a cerut-o de soție pe vedetă, însă ea nu are planuri de căsătorie.

„Dacă până acum eram întrebată: Doamne, Cristina, când te căsătorești, când faci și tu copii? Acum, că am făcut copil, mă întreabă când mă mărit. Domle, se mai pune problema? Copilul în certificatul de naștere poartă numele tatălui. (…)

Suntem în 2022, de ce ai nevoie de un document care în momentul de față nu-ți mai folosește la mare lucru. Este această prejudecată de ce: pentru că în trecut trebuia să te căsătorești ca să îți dea statul o casă, ca să reușești să îți iei un serviciu nu știu cum. Oricum un copil te leagă pe viață. Că ești, că nu ești căsătorit, copilul te leagă într-un fel. Dacă doi oameni nu se mai iubesc de ce trebuie să stea împreună? De ce trebuie să îi țină un act? De ce trebuie să ceară cuiva voie, unui judecător, unui notar? Nu trebuie să ceară voie nimănui”, a dezvăluit Cristina Cioran.

"M-a cerut de soție de peste 15 ori”

„El vrea, el își dorește. Bietul mă cere de fiecare dată când are ocazia. Eu nu… de multe ori m-a cerut, peste 15. Nu văd sensul. Nu mă interesează. Nu mi-e frică. Dar nu mă interesează. Eu i-am zis Da, nu îți imagina că i-am zis nu. Dar da, fără să mergem mai departe. Suntem ca și căsătoriți, suntem atât de legați în momentul ăsta. Da, e mai mic cu 7 ani. Ne trăim viața așa cum e, cât e bine e bine, dacă nu mai e bine încercăm să reparăm o dată, de două, maxim de trei ori.

Consider că sunt atât de multe lucruri de făcut în viața asta, să pierzi timpul cu cineva… nu trebuie să stai”, a mai declarat Cristina Cioran în cadrul emisiunii Ego Life.

Cristina Cioran a născut prematur: „Nu am știut dacă va trăi copilul”

Cristina Cioran l-a cunoscut pe Alex Dobrescu în urmă cu doi ani, la o petrecere. Actrița tocmai încheiase o relație de 10 ani, dar chimia pe care a avut-o cu Alex, cu 7 ani mai mic decât ea, a ajutat-o să își vindece suferința.

În primăvara anului 2021, Cristina Cioran anunța că va deveni mamă, iar minunea s-a întâmplat pe 18 iulie, însă mult prea devreme. Micuța Ema s-a născut prematur, la 29 de săptămâni, iar acea perioadă a fost plină de griji și de emoții pentru Cristina.

„Atunci când am născut prematur a fost cel mai greu moment, pentru că nu am știut dacă va trăi copilul…Spuneam încontinuu pe masa de naștere că nu e momentul să nasc și mi se spunea că nu mai putem da înapoi. Sentimentele care s-au derulat în momentele alea, care au fost doar câteva minute, dar au părut ca secole, au fost, într-adevăr, cele mai grele. Ulterior, după ce am aflat că e în regulă fetița, dar intră în incubator, iar au trecut niște momente foarte grele, de zile întregi când nu știam dacă va depăși acele momente grele”, declara Cristina Cioran.

Foto Facebook