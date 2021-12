Cristina Cioran şi fetiţa ei au COVID-19! Care este starea lor după ce au fost internate în spital

Cristina Cioran trece prin momente foarte grele. Parcă este urmărită numai de ghinioane. Actriţa şi fiica ei de 5 luni au fost diagnosticate pozitiv cu COVID-19. Acum se află internate amândouă la spital. Cea care a prezentat prima dată simptome a fost fetiţa, care respira greu. Speriată, a mers de urgenţă la spital, unde a primit vestea tristă.

„Primul nostru Crăciun împreună! În prima zi de Crăciun, fetița mea nu s-a simțit bine, respira greu. După câteva telefoane de panică date, am decis să merg la spital, la Spitalul Județean Constanța. La un test rapid… șoc. Copilul are COVID… și o ușoară insuficiență respiratorie. De acolo am plecat la spitalul din Medgidia, spital COVID pe zonă. E a doua zi și e mai bine. Și eu am fost testată, după un prim test negativ a ieșit și adevărul, POZITIV. Ne tratăm, suntem foarte bine, ne refacem! Important e că suntem împreună, iar EMA este cu adevărat cel mai frumos cadou. Vă mulțumesc din suflet pentru gând, mesaje și încurajări. Vă îmbrățișez și să aveți un an nou fericit! 2022, welcome! Noi avem anticorpi”, a fost mesajul scris de Cristina Cioran pe Instagram.

Cristina Cioran a mărturisit că este posibil ca Revelionul să îl petreacă în spital, deoarece micuţa nu va fi externată până nu este refăcută complet. „Eram la mama, la Constanța. Totul fusese asa frumos. Pe la prânz, fetița a început sa respire greu. Am urcat-o în mașină și am dus-o o la spital. Suntem internate la Medgidia, stăm singure în salon. Lumea s-a purtat foarte frumos cu noi. Nu știu când ne externează, posibil să stăm și de Revelion, oricum nu aveam nimic aranjat. Important să fie fata bine”, a declarat vedeta pentru Impact.

Cristina a mărturisit că nu ştie exact de unde s-a infectat micuţa. Iubitul actriţei este singurul care nu a luat COVID-19. „De la noi, din familie cred că luat-o. Nu am fost cu ea în altă parte”, a adăugat aceasta. Altfel, Cristina este tare mândră de fiica sa, care a luat în greutate și seamănă cu ambii părinți. „Uneori am senzația ca-i leită taică-su, alteori că seamănă și cu mine”, a adăugat vedeta.

