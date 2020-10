Cristina Ich, ceartă incredibilă cu un polițist! A povestit totul pe Instagram, cu lacrimi în ochi: „Te umilesc”

Zilele trecute, Cristina Ich, partenera de viață a lui Alex Pițurcă și totodată una dintre cele mai cunoscute femei influencer din România, a avut parte de o întâmplare nefericită, după cum a spus chiar ea.

Celebritatea a povestit pe Instagram, cu lacrimi în ochi, că a fost oprită de oamenii legii în timp ce conducea cu telefonul în mână și că s-a simțit umilită de polițistul care a amendat-o.

„M-am enervat acum cu niște polițiști. Băi, câtă nesimțire, frate. «Că te uiți la Waze». Zic: «Unde vrei să îmi pun Waze-ul?». Îl aveam în mână. Băi, omule, înțeleg că vrei să-mi dai amendă. Înțeleg, ok, ia-mi și puncte. I-am zis: «Ia-mi 10 puncte, nu 6». Mi-a zis: «Ți-am dat 9». Dar dă-mi câte vrei tu! Băi, un puști, un cordit, un tupeu pe capul lui... ceva ce n-am văzut. Deci efectiv îmi venea să-i sparg capul. Trebuia să ajung urgent undeva, că nu știam strada. Și eu i-am semnat, aveam nervi, i-am semnat, i-am făcut o semnătura… «Îți fac alt proces verbal». Mamă, deci… dar pentru ce să-mi faci, ce ți-am făcut, nu ți-am făcut nimic, nu ți-am zis nimic, pentru ce îmi faci tu un alt proces verbal? Am început să țip pe urmă: «Semnez cum vreau eu»! Trebuia să îi fac reclamație. Băi, deci cum se comportă, cum s-a comportat... Ați fi făcut criză de nervi. «Ai semnat nu știu cum, îți fac alt proces verbal. Ai semnat nu știu cum». Cum am semnat, zic? Așa semnez eu. «Îți fac alt proces verbal». Zic: «Ia-mi, mă, și permisul, dacă vrei». Atâta profită, nici măcar... Doamne, deci cât m-am abținut să nu-l înjur. Cât m-am abținut. Polițiștii sunt frustrați, credeți-mă, aia nu-i poliție. Se numește frustrare, că altfel nu-mi explic. Te și umilesc, ei se simt cu putere, fac abuz de putere. Te umilesc! «Dă-te mă de aici, că nu ți-am dat 10, ți-am dat 9. Și dacă mi-am semnat așa, îți fac alt proces verbal». Punctele le dă după cum vrea el. Prima dată mi-a spus 6. Dar i-am zis: «Puteți să îmi puneți și 10». Vine la mașină și îmi zice: «Ți-am dat 9, că nu puteam 10». Că e după cum vrea el, nu e după lege. Acest nesimțit agent, că dacă altfel nu pot să te numesc. Dacă mă vezi, aștept să mă cauți să îmi iei și permisul. De ce? Pentru că așa vrei tu. Putea să întrebe, că m-a văzut cu telefonul în mână: «S-a întâmplat ceva? Vorbiți la telefon?». Nu vorbeam la telefon, chiar eram pe Waze, era deschis Waze-ul. Nu am unde să-l pun. Dar chiar tupeu. Dacă ați fi auzit cum a vorbit cu mine… Șmecherilor”, a spus Cristina Ich pe story.

În urmă cu aproximativ un an, Codul Rutier a fost modificat, astfel că telefonul mobil nu poate fi folosit deloc la volan, nici măcar pe post de GSP. „Folosirea dispozitivelor hands free (bluetooth, căști cu fir) este permisă. Ideea e să nu folosești teleofonul în timpul condusului cu mâinile în orice mod, faptul că tastezi, că-l atingi. Asta implică distragerea atenției și de aici s-au întâmplat foarte multe accidente”, spunea la acea vreme, Claudiu Costea, purtător de cuvânt la Birgada Rutieră.

Tot atunci oamenii legii au anunțat că șoferii care folosesc telefonul mobil atunci când conduc vor risca amenzi cuprinse între 580 și 725 de lei și până la patru puncte de amendă.

foto: Instagram Cristina Ich

