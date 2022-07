Cristina Spătar, super sexy în costum de baie. În ce locație de vis s-a fotografiat vedeta

A împlinit recent 50 de ani, dar se mândrește cu o siluetă de invidiat. Cristina Spătar și-a suprins urmăritorii de pe Instagram cu niște poze incendiare.

Cristina Spătar a ajuns în Monaco, la Monte Carlo, în urma unei invitații a unei prietene de-a ei. Cântăreața a mers și la un eveniment, însă a profitat de vreme călduroasă și a avut ocazia să pună pe ea și costumul de baie.

„Am rupt sala în două, cel puțin în ultimii doi ani am făcut foarte mult pilates, m-am chinuit, am fost și la sala de forță. Mănânc numai salate, cele mai multe cu ton, și stau în stres, când copii sunt în timpul școlii. E greu. Asta mă ține în priză. Faptul că sunt singură cu doi copii este o provocare”, a mărturisit Cristina Spătar pentru click.ro.





“Super siluetă”, “Frumusețe sexy!”, “Wow! Esti fantasticaă! Divină! Cea mai frumoasă”, “Ce bunăciune sexi și ce corp sexi”, au fost doar câteva dintre comentariile admiratorilor.

Sursă foto: Instagram