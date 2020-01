Cu 3 luni înainte să nască, Tily Niculae a pozat dezbrăcată: “V-am spus că nu voi fi o ‘gravidă model"”

Însărcinată în șase luni, Tily Niculae a făcut câteva fotografii pe care o parte din urmăritorii de pe Instagram le consideră controversate, dar care pe ea o fac extrem de fericită.

Pentru că se simte bine în corpul ei, vedeta a adăugat lângă fotografie următorul text:

“Am primit foarte multe mesaje despre cât de rău se simt multe femei în propriul lor corp!

Nu am dezbătut niciodată subiectul pentru că, nu am făcut vreo obsesie nici în adolescență, nici ACUM la 34 de ani de felul cum arăt!

Sunt zile când mă trezesc și mă simt urâtă!

Nu mă uit des în oglindă, ci realmente în oglindă sufletului meu!

Inițial instinctiv, apoi, după experiență Bali, conștient!

Încerc să îmi dau seama ce o vrea să îmi spună ‘starea’, ‘emoția’ pe care o simt atunci.

Am făcut această poză cu scopul de a va încuraja să va iubiți corpul.

Așa cum este EL.

Nu postez des poze cu mine atât de intime, dar am vrut să fie văzută în toată splendoarea celulita, pielea imperfectă, picioarele umflate, venele care mai au puțîn și îmi explodează de pe mâini.

Știu! Sunt însărcinată! Și v-am spus de la început că nu voi fi vreo ‘gravidă model’ așa cum se cere, caută!

Și nici când voi naște nu SUNT corpul model.

Pentru că, dintre a avea grijă de exteriorul meu(nu zic că nu-i important), prefer să am grijă de interiorul meu!

Iar atunci, când dai de #echilibru Radiezi! Cum îmi scrieți voi în mesajele private!

Iubește-ți imperfecțiunile și acceptă ceea ce ești!”

Lângă o altă poză postată din vacanță, Tily a scris:

“Cand sotul iti face o surpriza din luna mai 2019, iar tu vii cu o surpriza si mai mare! Long story short (n.r.: O poveste lungă, pe scurt): * de Craciun, trebuia sa aflu despre aceasta vacanta! Multa lume implicata, secretosenie maxima… pana cand in luna iulie, i-am anuntat eu ca in inima si viata noastra este si Radu! Freeze total, fiindca se pleca la schi pe 4 ianuarie… Popescu a plans de bucurie cand a aflat ca este tatic, eu am plans de nervi ca voi sta in camera admirand peisajul!

Restul au intrat in panica pentru ca era totul book-uit, platit. Ete, ca a fost si 4 ianuarie!

Am ajuns cu bine. L-am plimbat toata sarcina cu avionul- trim I, trim II…si acum super aproape de trim III. Ultima calatorie pana cand il voi tine in brate! Las poza asta aici pentru sufletul meu! I-am multumit micutului meu pentru cat de cuminte, intelegator si atent a fost cu mine in aceasta calatorie. Yha pentru ai mei si prima lor vacanta pe 2020! Pentru newmomintown, aruncati-va intentia sa ma odihnesc. (…)”

Tily și soțul său, contabilul Dragoş Popescu, mai au o fetiță, Sofia, în vârstă de nouă ani.Vedeta şi-a cunoscut soţul, pe contabilul Dragoş Popescu, la vârsta de 16 ani şi s-a căsătorit după patru ani de relaţie, mai exact în 2010.

Pe PRO TV PLUS puteți vedea vedetele preferate:

FOTO: INSTAGRAM