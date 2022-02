Cu ce probleme se confruntă Celia în ultima perioadă a sarcinii?

Fiind pe ultima sută de metri cu sarcina, Celia se confruntă cu un disconfort care nu o lasă să doarmă.

Mămica a dezvăluit fanilor că trece prin momente dificile pentru că nu se poate odihni din cauza unor dureri puternice. Cu toate acestea însă, gândul care o liniștește cel mai tare este cel că în curând va naște și o va putea ține în brațe pe fetița ei, Clara Maria.

„Este o perioadă destul de grea. Sunt ultimele zile înainte de a naște. Burtica mea este imensă, abia dorm. Din 40 în 40 de minute mă trezesc pe timp de noapte pentru că sarcina mea apasă pe un nerv și sunt niște dureri foarte puternice, destul de puternice chiar. Mai am foarte puțin și trece și asta. Abia aștept!”, a mărturisit Celia fanilor de pe Instagram.



Vedeta a mai dezvăluit că nu va naște pe cale naturală: „Am ales cezariana și o va chema Clara Maria. Cred că mă voi descurca mai bine cu ea în brațe decât cu ea în burtică”, a declarat artista recent.



Diagnosticată în ianuarie cu COVID-19 pentru a doua oară, Celia a povestit din izolare la “Vorbește lumea” că încearcă atât cât e posibil să evite stresul și gândurile negative. “Am făcut o formă de COVID-19 destul de ușoară” a spus ea. “Am devenit mai optimistă. M-am panicat foarte tare Imediat după ce am aflat că am Omicron. Mi-era teamă de internare și de tratamente… Apoi, m-am liniștit pentru că mi-am dat seama că panica și stresul îmi va afecta puternic imunitatea. Și vreau să vă spun că de când am luat acest virus sunt mai pozitivă decât am fost în toată sarcina!”, a mai povestit Celia.

Foto: Facebook Celia

