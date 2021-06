Cu ce probleme se confruntă graviduța Nicole Cherry: “Cred că se trage și de la sarcină”

Vestea că Nicole Cherry (22 de ani) este însărcinată după aproape trei ani de relație cu iubitul ei, Florin Popa, a luat pe toată lumea prin surprindere. Artista a făcut anunțul într-un mod inedit, prin intermediul videoclipului de la piesa “Scrie-mi pe suflet”

Acum că nu mai trebuie să-și ascundă sarcina, Nicole se confesează fanilor de pe Instagram. Artista le-a dezvăluit recent că se află în trimestrul al doilea și că sarcina vine la pachet și cu câteva neplăceri.

“M-am trezit la 09:30 și nici măcar acum nu am reușit să mă pregătesc și eu de ziua asta, să fac și eu ce trebuia să fac. Nu pot. Chiar nu pot astăzi. Vremea asta îmi dă viața peste cap, jur. Nu știu cum sunteți voi, dar cred că se trage și de la sarcină, dar și de la vremea asta. E combinație, între ele două, fatală pentru mine”, le-a spus Nicole într-un InstaStory urmăritorilor ei.

Artista s-a plâns că nu mai este la fel de activă și că uneori simte nevoia de o pauză. “Am trecut în cel de-al doilea trimestru pentru că am primit foarte multe întrebări. Mă rog, mi-ați spus că din cauza asta e starea de somnolență. Nu am o stare neapărat de somnolență, cât n-am chef să fac lucruri. Asta cred că e mai mult din cauza vremii pentru că zilele trecute am fost foarte activă sau pur și simplu cred că am obosit și cred că mai am nevoie de câte o pauză”, a mai spus cântăreața.

De aproape trei ani, Nicole Cherry trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Florin Popa, un bărbat care este mai în vârstă cu opt ani decât frumoasa cântăreață. Nicole Cherry și iubitul ei vor avea o fetiță. Anunțul a fost făcut de artistă tot pe pagina de Instagram, acolo unde are o comunitate de peste 2 milioane de fani.

“Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele. De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea. Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută”, a scris Nicole pe Instagram despre bărbatul care o face fericită.

Fotografii: Instagram

Vezi și VIDEO: Genul programului: fotbal! EURO 2020 se vede la PRO TV și pe VOYO