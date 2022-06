Cu ce se ocupă în prezent Miki de la K-pital. “Am evenimente de luni până duminică”

Cu siguranță o mai știi pe Miki de la K-pital, o trupă care pe vremuri era foartă apreciată în România. Iată cu ce ocupă cântăreața acum.

Miki nu a renunțat la muzică, însă și-a îmbogățit repertoriul și cu alt gen muzical, precum cel folcloric. Pe lângă cântat, aceasta a luat și lecții de dans și spune că are un program foarte încărcat.

„Avem evenimente de luni până duminică, nu mai stăm deloc pe acasă, ceea ce mă bucură. Pe plan muzical, de anul trecut cânt și folclor autentic și îmi place foarte mult. Cânt cu un taraf, adică mai am o variantă de spectacol. Sunt foarte mulțumită, pentru că sunt foarte ocupată. M-am apucat și de dansuri populare, cu Nea Marin. Dacă tot am început să cânt şi folclor, am zis să fiu completă, să învăț să și dansez pe muzică populară. Cele mai grele sunt dansurile moldovenești. Sunt foarte rapide și au foarte mulți pași și țopăială multă. Sunt foarte obositoare, e nevoie să mai repet și acasă”, a povestit Miki pentru click.ro.

Miki de la K-pital este împlinită și pe plan personal. Cântăreața s-a mutat din București, iar acum locuiește cu soțul ei, Răzvan Constantinescu, în Crevedia, județul Dâmbovița.

Sursă foto: Facebook