Cu ce se ocupă Victor Slav, după ce a dat faliment cu localul deschis în pandemie

Victor Slav și-a deschis în pandemie o afacere, însă lucrurile nu au mers tocmai cum s-a așteptat și, din păcate, a dat faliment.

Totuși, Victor Slav nu renunță să aibă afacerile sale și a implicat-o și pe iubita lui, Selina. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu un business cu parfumuri și urmează altul cu brățări. Victor Slav are în plan și al treilea business, însă spune că momentan nu poate dezvălui foarte multe.

“În prezent am un business online și îl pregătesc pe al doilea, de fapt încă două. Cel care este deja pe piață este cu parfumuri, următorul o să fie cu brățări, iar celălalt este o surpriză. Merge foarte bine, avem deja un an de când ne ocupăm, totul este pus pe roate. Sunt cu încă un băiat în business-ul acesta. Iubita mea este implicată, vine cu idei. Femeile sunt întotdeauna implicate în orice și au întotdeauna idei foarte bune, cam în orice domeniu, am remarcat eu. De cele mai multe ori trebuie să ne lăsăm conduși de către ele”, a declarat Victor Slav pentru playtech.ro.

Sursă foto: Instagram