Ajuns la 83 de ani, Alexandru Arșinel s-a retras din viaţa publică, iar problemele de sănătate cu care s-a confruntat în ultima perioadă l-au dus, la decizia fiului său, într-un cămin privat.

„Am vorbit, ieri am sunat. Am vorbit săptămâna trecută, ieri am sunat, copiii nu au răspuns. O să mai insist astăzi, să vedem care este treaba. Nu știu, nu pot eu să mă pronunț. Ce citim noi este una. Nu am vorbit, vreau să vorbesc clar. Și vorbisem cu el de când ne vedem, că o să treacă pe la teatru chiar a zis în ultima convorbire telefonică”, a spus Vasile Muraru, citat de CanCan.ro