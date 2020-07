Cu cine s-a cuplat Ion Ion Țiriac după divorțul de Ileana Lazariuc. E o superbă jucătoare de tenis

Timp de aproape 10 ani au format unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul românesc, iar vestea că Ion Ion Țiriac și Ileana Lazariuc s-au despărțit a surprins pe multa lume, mai ales că aveau și doi copii împreună.

Însă presa mondenă scrie că Ion Ion Țiriac este de câteva luni de zile într-o nouă relație, cât se poate de serioasă. Aparent, chiar ar urma să se căsătorească! Fiul lui Ion Țiriac s-a cuplat cu una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din România, Sorana Cârstea. Între cei doi este o diferență de vârstă de 13 ani.

Sursa foto: INSTAGRAM

Deși în presa tabloidă s-a aflat abia anul trecut că Ion Ion Țiriac și Ileana Lazariuc s-au despărțit, aceștia divorțaseră în urma cu 2 ani.

“Din dorința de a reduce la tacere zvonurile, am decis împreună să anunțăm oficial faptul că am divorțat acum 2 ani. Nu există secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre și am dorit această perioadă de liniște și discreție atât pentru noi, dar în special pentru copiii noștri fără să intervină alte speculații și scenarii fabricate.Deși nimic nu s-a schimbat cu privire la cât de mult ne iubim, vom rămâne în continuare cei mai buni prieteni, suntem și vom fi o familie unită și parinții a 2 copii minunați. Viețile noastre vor rămâne în continuare private și aceasta vă fi singura noastră declarație în legătură cu cest subiect. Mulțumim pt înțelegere!“, a scris atunci fiul lui Ion Țiriac junior pe contul său de Instagram.

VEZI VIDEO: Jena Frumes și Jasmine Sanders, blondele exotice care seamănă atât de mult încât nu le poți deosebi