Culiță Sterp, prima reacție după ce i-a fost furat seiful cu bani: „E învățătură de minte”

La începutul lunii iulie, mai exact pe data de 5, casa familiei Sterp, în care Culiță a copilărit, a fost spartă de hoți , care au furat un seif de aproximativ 100 de kilograme.

Chiar dacă inițial nu au vrut să facă public cazul, Culiță Sterp, fratele lui Iancu, dar și mama lor Geta au anunțat, după trei săptămâni, ce necaz i-a lovit. Iar tabloidele au afirmat că la mijloc ar fi vorba despre o sumă imensă de bani care a fost furată, aproximativ 300.000 de euro.

Culiță Sterp nu a dorit să spună exact suma care se afla în seif și i-a fost furată, însă Geta, mama lui, a dezvăluit că nu era vorba despre 300.000 de euro, ci despre 200.000 de euro!

După ce a văzut că întregul caz s-a viralizat în mediul online, Culiță Sterp s-a filmat pe YouTube și a dezvăluit că oferă recompensă 10.000 de euro celui care vine cu indicii despre hoți, iar dacă artistul reușește să recupereze și suma furată, recompensa este de 25.000 de euro.

„Sunteți mulți care vă bucurați pentru necazul ăsta al meu. Și sunteți frustrați. Vreau să vă spun că voi tot la fel rămâneți, dar eu banii ăia îi fac la loc. Încercați să fiți mai buni. Credeți că deveniți bogați peste noapte dacă vă bucurați de răul meu? Dumnezeu vă ajută dacă sunteți mai buni! Dacă aflu cine sunt hoții, ofer 10.000 de euro. Dacă recuperez măcar jumătate din bani, dau 25.000 de euro. Mi-au furat mulți bani, sute de mii de euro. Erau bani schimbați și în lire, și în lei, și în euro. Bani de la cântat, cadouri din dedicații... Sunt bani din firmă, eu am o firmă, plătesc taxe la stat. De prost nu am ținut banii în bancă... Sunt bani munciți, nu sunt bani furați. E învățătură de minte, de acum o să țin banii în bancă, în cont, nu o să-i mai țin în casă. Ultima dată am numărat banii în aprilie... Mama, foarte supărată... Sora mea la fel... Eu, care am pierdut atâția bani, nu sunt așa supărat. Am vorbit cu un mental coach... și m-am resemnat cumva, mi-am luat gândul de la bani... Eu nu prea am pus așa mult preț pe bani, poate că din cauza asta mi s-a întâmplat, să fie o lecție pentru mine. De multe ori dădeam bani în stânga și în dreapta. Și mi s-a spus o chestie... «Gândește-te că tu duceai stilul ăsta de viață până la 60 de ani. Câți bani pierdeai până atunci?». Și atunci, vă spun sincer, jur pe sfânta cruce, am început să plâng când mi s-a spus lucrul ăsta. Până la 60 de ani, dacă trăiam tot așa, pierdeam milioane de euro, pentru că duceam o viață dezordonată. A fost o lecție și trebuie să fiu mai atent pe viitor la ce fac, la stilul meu de viață și la bani... Banii îi facem în continuare”, a spus, printre altele, Culiță Sterp.

