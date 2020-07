Cum a fost surprins Will Smith, după ce un cântăreț a declarat că are o relație cu soția lui

Will Smith pare că nu a fost afectat de numeroasele articole care au apărut recent în presa din întreaga lume. Actorul a apărut cu zâmbetul pe buze și cu o atitudine relaxată la un meci de golf, la scut timp după ce August Alsina a declarat că a avut o relație cu Jada Pinkett Smith, soția actorului.

Îmbracat lejer, zămbitor și extrem de relaxat, Will Smith a petrecut o zi pe un terent de golf din Los Angeles. Ieșirea a avut loc la scurt timp după ce a declarat că informațiile apărute în presă, despre relația extraconjugală a soției sale, sunt greșite și neadevărate.

Sursa FOTO: Profimedia Images

La rândul său, Jada Smith, în vârstă de 48 de ani, a declarat că nimic din ce s-a scris nu este adevărat, deși Alsina susține că i-a cerut permisiunea lui Will Smith pentru a avea o aventura cu soția sa.

Jada Smith a dorit să clarifice și zvonurile conform cărora ea și celebrul actor, în vârstă de 51 de ani, ar avea un mariaj deschis. Vedeta a subliniat că nu va divorța niciodată de Will Smith. Cei doi sunt căsătoriți din anul 1997 și au împreună doi copii, Jaden - 21 de ani și Willow - 19 ani.

Will Smith mai are un fiu, Trey (27 de ani), din relația cu Sheree Zampino.

August Alsina a declarat la The Breakfast Club cu Angela Yee că a fost îndrăgostit de soția lui Will Smith. Mai mult decât atât, tânărul artist spune că a vorbit cu Will despre asta.

"Am stat la o discuție cu Will, după ce mariajul lor s-a transformat într-un parteneriat pe viață… și am primit acordul lui", a povestit Alsina.

Potrivit Page Six, Jaden Smith, fiul soților Smith, a fost cel care i-a prezentat-o pe mama sa lui August în 2015. Artistul nu a specificat exact când și cât a durat relația cu Jada.

