Cum a reacționat Chris Rock după ce Will Smith a declarat că “regretă profund” tot ce s-a întâmplat la Oscar

Au trecut mai bine de patru luni de la incidentul din seara Oscarurilor, care a șocat milioane de oameni. Will Smith a urcat atunci pe scenă și l-a pălmuit pe Chris Rock, după ce cel din urmă a făcut o glumă “nepotrivită” la adresa soției sale.

“Jada, te iubesc. GI Jane 2, abia aștept să te văd”, a spus comediantul, moment în care Jada Pinkett Smith a dat ochii peste cap. Acestea au fost cuvintele care l-au supărat pe Will Smith, care nu a acceptat comparația cu GI Jane. Jada Pinkett Smith suferă de o boală autoimună, care se cheamă Alopecia Areata. Din această cauză, actriței îi cade părul.

Recent, Will Smith a înregistrat un mesaj video în care își prezintă scuzele.

"Am luat legătura cu Chris, iar mesajul pe care l-am primit înapoi a fost că nu este pregătit să vorbească, iar când va fi, o va face. Deci, Chris, îți cer scuze, comportamentul meu a fost inacceptabil şi sunt aici când eşti gata să vorbeşti“, a spus Smith.

Actorul a continuat, prezentându-și scuzele și mamei lui Chris Rock.

"Vreau să-i cer scuze și mamei lui Chris. Am văzut un interviu pe care l-a acordat și atunci nu mi-am dat seama, nu m-am gândit la câţi oameni vor fi răniţi în acel moment. Așa că-i cer scuze, vreau să-mi cer scuze de la familia lui Chris, în special de la Tony Rock, cu care am avut o relație foarte bună. Ceea ce am făcut probabil este ireparabil“, a mai spus actorul.

Cum a reacționat Chris Rock

Potrivit Page Six, Chris Rock a avut o reacție neașteptată în cadrul show-ului său de comedie, după ce clipul cu scuzele lui Will Smith s-a viralizat.

În timpul show-ului pe care l-a susținut în Atlanta, ca parte a turneului său - Chris Rock Ego Death World Tour”, actorul a spus pe scenă: “Toată lumea încearcă să fie o victimă. Dar dacă toată lumea pretinde că este o victimă, atunci nimeni nu va auzi victimele reale (…) Chiar și eu am fost lovit de “Suge Smith”. M-am dus la muncă a doua zi”.

Se pare că pseudonimul “Suge Smith” este o referire la Marion „Suge” Knight, un fost șef al casei de discuri cunoscut pentru comportamentul său agresiv.

“Cine spune că vorbele rănesc, nu a fost niciodată lovit cu pumnul în față”, a adăugat Chris Rock.

Fotografii: Getty Images