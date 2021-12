Cum a reacționat Dinu Maxer la spusele lui Nuțu Cămătaru legate de o relație cu Nicoleta Luciu?

În cartea scrisă de Codin Maticiuc, Nuțu Cămătaru a divulgat că ar fi avut o idilă cu Nicoleta Luciu în timp ce aceasta se afla într-o relație serioasă cu Dinu Maxer.

Mai mult, se pare că acesta a spus că NIcoleta Luciu a fost și cu Sile, fratele lui NUțu Cămătaru.

„N-am băut și n-am fumat niciodată! Am făcut toată viața sport, dar am un viciu: îmi plac femeile și nu mă pot plânge, am fost întotdeauna înconjurat de cele mai frumoase fete. Am fost și eu, și Sile cu femei celebre: Nicoleta Luciu(…) și multe altele. Sile a fost și el cu Nicoleta Luciu. Cum să se zică că noi aveam nevoie de prostituate, când noi eram cu cele mai frumoase fete?”, se pare că declara Nuțu Cămătaru în 2006, citată de Cancan.