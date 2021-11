Cum a reacționat fostul socru al lui George Burcea la derapajele acestuia despre violența împotriva femeii?

George Burcea este acuzat de instigare la violență împotriva femeilor în urma unor declarații făcute pe rețelele de socializare.

George Burcea a afirmat într-un live realizat pe contul său de Instagram.

„Și nu ca instigare, dar fraților, dacă le place mai mult un bărbat care le bate decât unul care le ajută în casă, dați-le ce merită, bro! Vă doresc să aveți bărbați care în momentul în care vin de la muncă să vă ia la palme. Cu mese, cu scaune, cu capace (…) Vă doresc capace in cap pentru că se pare că asta meritați, sincer. Unele femei asta merită, bro. (…) Bărbați, bateți-le. Dacă nu e ciorba fierbinte, sau mămăliga nu e fierbinte, bateți-le, bro, că asta merită probabil, iertați-mă!”, au fost câteva dintre afimațiile sale.

Editura Hyperliteratura, care a scos pe piață cartea lui George Burcea, a decis retragerea volumului de la vânzare în urma afirmațiilor scandaloase ale autorului. Burcea și-a cerut scuze pentru afirmațiile sale tot pe Intagram:

„Doresc să îmi cer scuze în mod public pentru cele spuse în live-ul de ieri, de pe pagina mea de Instagram. Live-ul a avut ca subiect de discuție violența domestică. În urma unui val de comentarii jignitoare la adresa mea, am avut o reacție de care îmi este foarte rușine. Am greșit în felul în care m-am exprimat, am greșit în felul în care am reacționat, dar cea mai mare greșeală este că am spus niște lucruri la furi cu care nu rezonez și care nu îmi fac deloc cinste, nici mie, niciunei femei”, a scris actorul pe rețeaua socială.

A reacționat la tot ce s-a întâmplat și Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan și fostul socru al lui Burcea. Acesta consideră că Burcea merită să îi fie retrasă cartea de pe piață: