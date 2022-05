Cum a reacționat Ioana Năstase, după ce fiica adoptivă a lui Ilie Năstase și-a făcut cont pe o platformă pentru adulții

Fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, Charlotte, și-a anunțat fanii că poate fi văzută în ipostaze incendiare pe o platformă destinată adulților. La scurt timp după dezvăluire, partenera de viață a fostului tenismen a ieșit public cu o reacție referitoare la acțiunile tinerei.

Charlotte Năstase a uimit pe toată lumea după ce a anunțat pe rețelele de socializare că și-a făcut cont pe o platformă destinată adulților. Ba mai mult decât atât, ea a dezvăluit numele ce nume le-a pus sânilor ei, lucru care a stârnit un val de reacții. Despre acest subiect a vorbit și Ioana Năstase, partenera de viață a fostului jucător de tenis.

Ioana Năstase a vorbit public despre faptul că Charlotte și-a făcut cont pe o platformă pentru aduți. Aceasta a subliniat faptul că nu înțelege de ce tânăra a recurs la acest gest, având în vedere că Ilie Năstase îi trimite bani în fiecare săptămână. Mai mult decât atât, ea a menționat că a avut un mare șoc atunci când a văzut că tânăra chiar a dezvăluit ce nume au sânii ei!

'Eu, sinceră să fiu, am rămas șocată. Sunt mamă, și… Eu nu vreau să vorbesc prea multe, vă poate explica tatăl ei, probabil. Eu, chiar dacă știu, nu vreau să vorbesc, nu e treaba mea. Am rămas șocată, trebuie să recunosc. Asta chiar dacă nu sunt multe care ne mai șochează multe în ziua de astăzi. Charlotte nu avea probleme cu banii. Tatăl ei, cel puțin de patru ani de când sunt eu cu Ilie, săptămânal îi trimitea bani. Sume foarte rezonabile… El e foarte implicat în creșterea tuturor copiilor pe care îi are”, a spus Ioana Năstase pentru FANATIK.

Aceasta a dezvăluit și faptul că nu a cunoscut-o niciodată personal pe fiica adoptivă a lui Ilie Năstase. În schimb, cele două au vorbit de nenumărate ori pe rețelele de socializare.

„Personal nu am cunoscut-o, am vorbit de câteva ori. Îmi pare rău, pentru că am și eu copii. Ferească Dumnezeu, sunt mamă, aș înnebuni! E un șoc pentru un părinte”, a mai spus ea pentru sursa citată.

În ceea ce privește reacția lui Ilie Năstase, Ioana susține că fostul jucător de tenis nu a fost absolut deloc șocat de alegerea fiicei sale adoptive.

„Ilie nu pare a fi șocat, sau dacă e, nu se arată. Eu sunt un om sincer, spun ce văd. Poate el a trăit așa, mai liber…', a adăugat ea.



FOTO: FACEBOOK ILIE NĂSTASE