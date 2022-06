Cum a slăbit Nicoleta Luciu 35 de kilograme în două luni

Iată dieta pe care Nicoleta Luciu a urmat-o după ce a fost însărcinată cu tripleți!

Nicoleta Luciu este una dintre cele mai cunoscute persoane publice din România. Aceasta a debutat ca asistentă TV, însă talentul și frumusețea ei i-au adus mai multe roluri în seriale celebre precum „Lacrimi de iubire” sau „Inimă de țigan”. Actrița nu a avut succes doar pe plan profesional, ci și personal. Ea este căsătorită cu Zsolt Csergo, alături de care are patru copii absolut minunați. În timp ce era însărcinată cu tripleții, Nicoleta Luciu a acumulat multe kilograme în plus, motiv pentru care a ținut o dietă strică. Iată cum a reușit să slăbească 35 de kilograme în două luni!

Recent, fosta asistentă TV a povestit faptul că a ținut o dietă destul de strictă atunci când a hotărât că vrea să slăbească. Ea consuma maximum 1,000 de calorii pe zi, iar mesele erau extrem de ușoare: multe legume, fructe, carne slabă și brânzeturi. Pe rețelele de socializare ea a postat un prânz obișnuit: 300 g legume, 100 g de carne slabă de pui, pește sau vită, 500 de g de iaurt cu fulgi de grâu germinat și suplimente nutritive esențiale și batoane nutritive.

Un alt factor important în dieta ei a fost modul de preparare a alimentelor. Se pare că Nicoleta Luciu a apelat la un regim vegan și raw-vegan și a renunțat la gluten și zahăr.

„Din iunie anul trecut țin regim vegan și raw-vegan. Am renunțat la cafea, gluten și zahăr. Am rămas la 60 de kilograme, la o înălțime de 175. Țin regim raw-vegan, adică cu fierbere și coacere, dar am și zile în care consum numai raw. Fac pâinici și mămăligă, asta am voie să mănânc', a declarat ea pe rețelele de socializare.

Nicoleta Luciu nu apelează la tratamente scumpe pentru a arăta senzațional. Aceasta urmează propriul său ritual de îngrijire a pielii, bazat pe scrub de cafea și ulei de măsline.

„Îmi fac scrub de cafea cu ulei de măsline, de la mama lui, de aici, cum s-ar zice. Îmi dau și pe păr și pe corp. Pe păr las 5 minute și apoi mă clătesc. În rest… sunt pe amidon acum, fac feliuțe subțiri de cartof, ceai de dafin, turmeric, miere’, a declarat ea.

Sursă foto: Nicoleta Luciu/Facebook

