Nicoleta Voica arată din ce în ce mai bine și a devenit o adevărată sursă de inspirație pentru mulți.

Cu ajutorul operației de micșorare a stomacului și a regimului strict, a pierdut, în total, 35 de kilograme. A vrut însă să se și mențină la greutatea potrivită, așa că și-a schimbat viața.

Alături de soțul ei, a creat pe Facebook un grup, "Facem bine împreună" , iar la o televiziune de știri, citată de cancan.ro , a declarat:





"Când m-am dus să mă operez, aveam 80 de kilograme. Am avut trei operaţii.Înseamnă sănătate, tinereţe, restartare într-un fel. Mă simt mai tânără, cu mai multă vigoare. Eu acum am 65 de kilograme, dar mai dau cinci.Fac 150 de abdomene pe zi, 100 de scări pe stepper, merg pe bandă 4 kilometri zilnic şi fac exerciţii pentru braţe. Înainte, nu aş fi făcut nimic. Nu mănânc nimic care conţine chimicale, nu mezeluri, nu lămâie, nu oţet – un an de zile, nu alcool."