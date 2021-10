Cum arată acum Jane Seymour și Joe Lando, actorii din serialul fenomen "Dr. Quinn"

Jane Seymour și Joe Lando, actorii care au dat viață personajelor Dr. Michaela Quinn și Byron Sully, au format unul dintre cele mai longevive, îndrăgite și frumoase cupluri de pe micul ecran.

Serialul Dr. Quinn s-a transformat într-un fenomen între anii 1993-1998. A ajuns înclusiv în casele românilor, care au fost fascinați de povestea protagoniștilor din “Dr. Quinn”.

Serialul american a avut 150 de episoade, care s-au derulat pe parcursul a șase sezoane. Mai mult, producătorii au realizat și două filme care au continuat aventurile lui Doctor Quinn.

Azi, cei doi actori care și-au câștigat faima și fanii cu rolurile din "Dr. Quinn” sunt prieteni la cataramă. Jane Seymour, care a implinit 70 de ani în februarie, arată impecabil și este promotoarea unui stil de viață sănătos, iar Joe Lando, care va împlini 60 de ani în decembrie, a renunțat la plete însă este la fel de chipeș și carismatic ca-n tinerețe.

Actrița a postat pe Instagram o fotografie alături de Joe, spre încântarea celor peste 200.000 de fani care o urmăresc în mediul online.

“Am avut parte de o plimbare minunată pe plajă cu Joe. Întotdeauna e grozav să-l revăd și să petrec timp cu el. Cei mai buni prieteni pentru totdeauna”, a scris actrița pe Instagram.

Puțini știu că actorii au avut o relație chiar înainte de a începe filmările pentru “Doctor Quinn”.

În cadrul unui eveniment cu public din mai 2018, actrița a oferit câteva detalii ale relației lor. "Știi? Nu se cade să te îndrăgostești de actorul principal, dar asta s-a întâmplat. Și eram singură, am suferit, iar el nu arată rău. În sfârșit, ne-am îndrăgostit, ne-am certat, apoi ne-am despărțit. Ceea ce a fost ok, numai că am primit rolurile pentru Dr. Quin și a trebuit să ne prefacem iubiți vreme de 7 ani. Vestea bună e că am știut să facem asta”, declara Jane Seymour.

Acum, Jane Seymour este la fel de atașată și de Kirsten Barlow, femeia care i-a devenit soție lui Joe în 1997. Cei doi sunt împreună de 24 de ani și au patru copii. Jane Seymour a fost căsătorită de patru ori, iar de ultimul soț a divorțat în 2015. Superba actriță are cinci copii.

