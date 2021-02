Cum arată Alaina Marie, fiica adoptivă a lui Eminem! Tânăra a împlinit 28 de ani

Hailie Jade Scott nu este singura fiică a lui Eminem. Rapperul a mai adoptat două fete, pe care le-a crescut de mici și le-a oferit tot confortul. Alaina Marie a scăpat de sărăcie și de o mamă dependentă de droguri după ce artistul a trecut-o pe numele lui.

O alintă “Laney” și face referire la ea în versurile cântecelor sale. Eminem nu face diferență când vine vorba despre fiica sa biologică, Hailie, și cele două fete adoptate: Alaina Marie și Whitney.

Prima este fiica fostei lui cumnate, Dawn Scott. Femeia era sora geamănă a lui Kimberly (Kim) Matters, nevasta lui Eminem, și a fost găsită moartă în 2016, în urma unei supradoze. Dawn locuia pe străzi de mai mulți ani, iar sora sa nu a reușit să o aducă pe calea cea bună, drogurile aducându-i moartea în cele din urmă.



Alaina a fost crescută de Eminem și Kim de mică

“Nepoata mea a făcut parte din viața mea încă de când s-a născut. Eu și Kim practic am crescut-o. Acolo unde eram noi, era și ea”, a declarat artistul în 2004, pentru revista Rolling Stone.



Alaina a împlinit recent 28 de ani și a postat câteva imagini pe contul de Instagram. “Nu încape îndoiala că zilele de naștere sunt favoritele mele. Ale voastre, a mea, ale tuturor… Ador să am un motiv să sărbătoresc! Am împlinit 28 de ani și nu pot decât să iubesc persoana care sunt azi. Nu am fost mereu așa și am avut nevoie de multă terapie ca să ajung în acest punct, dar acum mă simt grozav. Mă simt binecuvântată și norocoasă să fiu aici. Sunt pregătită pentru tot ce are anul ăsta pentru mine. Vă mulțumesc tuturor pentru urări! Sunteți cei mai tari”, a scris Alaina pe Instagram, lângă imaginile în care apare cu un zâmbet imens, înconjurată de baloane, un tort imens și șampanie.



Deși are un tată faimos și tot ce-și poate dori, Alaina duce o viață normală și trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un tânăr pe nume Matt. Tânăra nu-și dorește să fie în lumina reflectoarelor și nici nu are înclinații artistice. Alaina Marie a terminat în urmă cu trei ani o facultate de relații publice și este pasionată de călătorii și cărți.



Eminem mai are o fiică adoptivă, pe nume Whitney. Cea din urmă este fiica lui Kim dintr-o relație anterioară.

Fotografii: Getty Images / Instagram AlainaMarieScott

